На Международной космической станции устранили утечку воздуха. За операцией наблюдал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Свой разговор со специалистами он выложил в Твиттере. Космонавты были полностью подготовлены к такого рода ЧП, — рассказал директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, в будущем может встать вопрос об усилении герметичности МКС.