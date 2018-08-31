На Международной космической станции устранили утечку воздуха
На Международной космической станции устранили утечку воздуха. За операцией наблюдал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Свой разговор со специалистами он выложил в Твиттере. Космонавты были полностью подготовлены к такого рода ЧП, — рассказал директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
По словам Крикалева, в будущем может встать вопрос об усилении герметичности МКС.
Комментарии1
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sokal123 31 августа 2018 | 14:48
Заткнули дырку носками. Стало легче дышать.