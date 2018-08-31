3 человека погибли, 5 пострадали в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Судьба еще трех рабочих неизвестна. Около часа назад пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание на предприятии. В результате происшествия обрушилась стена здания.

Место ЧП оцеплено, что явилось причиной ЧП – неизвестно, данное оборонное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов.