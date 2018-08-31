3 человека погибли, 5 пострадали в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Судьба еще трех рабочих неизвестна. Около часа назад пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание на предприятии. В результате происшествия обрушилась стена здания.
Место ЧП оцеплено, что явилось причиной ЧП – неизвестно, данное оборонное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов.
Комментарии17
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prostovanya 31 августа 2018 | 14:36
В результате...ХЛОПКА? М-да...
tvitov66 31 августа 2018 | 14:42
prostovanya: зато радует отрицательная динамика хлопкового трупообразования - сперва было 7 трупов, теперь уже 3 ... Есть надежда что и этих прихлопнутых "откачают" или хотя бы уволят вчерашним числом
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 14:47
tvitov66:
очень хорошее определение, теперь можно писать новости так:
"...в результате многочисленных американских хлопков, переходящих в бурную овацию, в Сирии погибли более двухсот "ихтамнетов" неопределенной принадлежности к РФ..."
gordy 31 августа 2018 | 14:57
А сколько жертв могло быть от бурных аплодисментов?
tvitov66 31 августа 2018 | 15:01
gordy: я вам замечу что от бурных и продолжительных аплодисментов в манеже никого не прихлопнуло! Хотя звучали даже прямые угрозы: «Нас никто не слушал, послушайте сейчас»(с)
ed10075 31 августа 2018 | 14:38
А написать, как было, - что это взрыв, - кишка тонка?
Какой на хрен "хлопок"!
tv_victim 31 августа 2018 | 14:42
ed10075: Наверное в ладоши...
tvitov66 31 августа 2018 | 14:44
ed10075: Вы сума сошли? Взрыв "в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!"(с)?
golfinder 31 августа 2018 | 14:38
В результате хлопка погибли 3 человека. Может кто знает чем хлопок от взрыва отличается? Наверное неправильно выражение - хлопать в ладоши.
gregor 31 августа 2018 | 14:43
3 человека погибли, 5 пострадали в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом
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Раньше ,я помню ,этот "хлопок" , взрывом назывался .
ostapbey 31 августа 2018 | 14:49
gregor: в данном случае это камуфлет..
Даже)))
tvitov66 31 августа 2018 | 14:52
gregor: это было не у нас, а "в другом районе"! «Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии!»(с)
agamasat 31 августа 2018 | 14:54
Хорошо еще был один хлопок, а не бурные аплодисменты с криками «браво» и «бис». Соболезнования семьям погибших.(
natayak 31 августа 2018 | 15:04
как это "хлопка?"
germanorum 31 августа 2018 | 15:04
Ну если взрывы теперь называются хлопками, то следующие заявления Минобороны должны звучать примерно так; По сведениям министерства обороны боевиками в Сирии планируется серия хлопков
staglla 31 августа 2018 | 15:31
germanorum:
Хлопок - это формулировка туповатых редакторов эха.
Или ты считаешь что Эхо Москвы это официальная площадка МО?
yralez 31 августа 2018 | 15:06
За гибель полицая и вояки выплачивается 10-летнее содержание , более 10 миллионов.
За гибель рабочего 3 -летний МРОт, около 1 миллиона.
Заметили разницу между слугой и холопом ?
Спорим, что родные получат вместо миллиона хрен ?