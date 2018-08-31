В Амстердаме полиция ранила мужчину, который напал с ножом на людей на железнодорожном вокзале.
В Амстердаме полиция ранила мужчину, который напал с ножом на людей на железнодорожном вокзале. Двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.
Сейчас здание оцеплено, других подробностей нет.
Комментарии3
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fantforbarbi 31 августа 2018 | 14:36
Интересная новость) .Уже с ножом,уже ранил двоих - и все еще подозреваемый??? Обалдеть.
timber_head 31 августа 2018 | 14:53
"полиция ранила мужчину, который напал с ножом на людей"
А у нас один пьяный с ножом ранил двух ментов, вооруженных и в бронежилетах (группы ППС иначе не ходят). Почувствуйте гордость за наших профессионалов!
citizeneco 31 августа 2018 | 15:09
Красиво звучит «В Амстердаме…», в российских селениях таких криминальных историй по десятку если не сотни в день. Может у Эха собственный корреспондент в Амстердаме, которому заняться нечем, вот он и выковыривает такие новости, чтобы оправдать своё пребывание там и побыть подольше в таком прекрасном городе, лучше бы сделал фоторепортаж, там много интересного, приходилось там быввть..