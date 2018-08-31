В Монако начинается жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Участники будут поделены на четыре корзины по числу количества команд в каждой группе. Зенит, как обладатель самого высокого в стране рейтинга УЕФА, попал в первую. Это значит, что такими оппонентами, как Арсенал и Челси питерцы не сыграют, зато с ними может встретиться Краснодар, который оказался во второй корзине. В свою очередь он избежал попадания в одну группу с Миланом и Марселем.

Спартак отправлен в третью корзину, в которой помимо очевидных аутсайдеров, вроде Карабаха, есть и весьма крепкие команды, в частности немецкие Айнтрахт и Лейпциг. Это потенциальные соперники Краснодара и Зенита.

Вообще, состав корзин очень разнороден. Даже в первой есть клубы, с которыми играть будет значительно проще. Впрочем, может и лучше оказаться в компании с грандами. Интересный футбол и полные трибуны гарантированы.

Первые матч группового этапа Лиги Европы будут сыграны 20 сентября.