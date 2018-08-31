Трамп: США могут выйти из состава Всемирной Торговой Организации, если она не изменится к лучшему

Зарубежная пресса полагает, что американский президент имеет все шансы разрушить внутренний баланс в ВТО.

Причиной столь ярких высказываний по поводу ВТО стало то, что организация плохо обращается с США, — пишет Bloomberg со ссылкой на слова Дональда Трампа, — то есть, подчеркивают эксперты агентства, — не идет у него на поводу. Ранее американские власти обратились в организацию с требованием признать несправедливым повышение тарифов на продукты из Штатов со стороны ЕС, Канады, Мексики и Турции. «Выход США из ВТО может стать масштабным глобальным потрясением для всей торговой системы», — считают аналитики.

Источники сразу нескольких изданий — от Financial Times до портала The Hill сообщили журналистам, что Трамп регулярно выступает с такими угрозами за закрытыми дверьми. Эксперты не исключают, что угрозы выйти из ВТО в результате станут реальностью и полностью разрушат прежнюю систему торговли.

Впрочем, как пишет USA Today, Белому дому уже пришлось оправдываться за высказывание президента. Пресс-секретарь Сара Сандерс сказала, что это заявление пока не значит, что США выходят из ВТО. Примерно то же утверждают источники CNBC, отмечая что всё это пока только предварительные разговоры.

Ранее ЕС подготовил проект реформы ВТО, который учитывает предложения США. Её должны начать в следующем году, — сообщает агентство Bloomberg.