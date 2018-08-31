Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:00, 31 августа 2018

Трамп: США могут выйти из состава Всемирной Торговой Организации, если она не изменится к лучшему

Зарубежная пресса полагает, что американский президент имеет все шансы разрушить внутренний баланс в ВТО.

Причиной столь ярких высказываний по поводу ВТО стало то, что организация плохо обращается с США, — пишет Bloomberg со ссылкой на слова Дональда Трампа, — то есть, подчеркивают эксперты агентства, — не идет у него на поводу. Ранее американские власти обратились в организацию с требованием признать несправедливым повышение тарифов на продукты из Штатов со стороны ЕС, Канады, Мексики и Турции. «Выход США из ВТО может стать масштабным глобальным потрясением для всей торговой системы», — считают аналитики.

Источники сразу нескольких изданий — от Financial Times до портала The Hill сообщили журналистам, что Трамп регулярно выступает с такими угрозами за закрытыми дверьми. Эксперты не исключают, что угрозы выйти из ВТО в результате станут реальностью и полностью разрушат прежнюю систему торговли.

Впрочем, как пишет USA Today, Белому дому уже пришлось оправдываться за высказывание президента. Пресс-секретарь Сара Сандерс сказала, что это заявление пока не значит, что США выходят из ВТО. Примерно то же утверждают источники CNBC, отмечая что всё это пока только предварительные разговоры.

Ранее ЕС подготовил проект реформы ВТО, который учитывает предложения США. Её должны начать в следующем году, — сообщает агентство Bloomberg.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 111 6 13453 24.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 179 6 30304 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 123 6 10761 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 101 6 9226 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 17275 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 873 6 113247 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 49 6 6479 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как Украина демонстрировала, что не боится России Самую масштабный в истории страны парад вооруженных сил и техники власти приурочили к 100-летию государственности. Что на нём показали?...

5 153 6 28089 24.08
Kполитика, украина, общество, власть, мнения
Новости

В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона…

5 52 6 6851
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 75 6 9951 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 536 6 76725 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 51 6 7445 26.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 99 6 14878 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17512 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова: Я так и не поняла, что этим скриншотом «Ходорковский» хотел сказать Ходорковский опубликовал переписку с Захаровой об оплате транспортировки тел погибших в ЦАР журналистов: «Публикую для устранения сомнений. Факт оплаты подтвержден»…

5 66 6 10258 11:26
Kходорковский, финансы, журналисты, трагедии, расследования, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 11300 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ

Популярное за неделю

Новости

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении американских виз Об этом заявляют в Генконсульстве нашей страны в Хьюстоне…

5 8 6 14802
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 128936 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 17275 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 191 6 359335 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 78 6 109181 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220343
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3638261

Сегодня в эфире