Борис Ельцин предупреждал Билла Клинтона, что следующим президентом России станет Владимир Путин
Борис Ельцин предупреждал Билла Клинтона, что следующим президентом России станет Владимир Путин. Это следует из рассекреченной расшифровки переговоров двух лидеров.
Доверительному тону между Ельциным и Клинтоном нынешние руководители России и США могли позавидовать. В сентябре 1999 года российский президент сообщает своему коллеге, что после долгих обдумываний «наткнулся» на Путина, и именно его видит своим преемником. Елцин называл тогдашнего премьера нашей страны надежным, сильным и очень общительным человеком, который победит на выборах в 2000 году, продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России.
Из документов, опубликованных библиотекой Клинтона, следует, что в 1993 году лидеры обсуждали помощь российским регионам накануне выборов. Ельцин критиковал расширение НАТО на восток, делился планами переизбираться в 1996 году, но просил не предавать эту информацию огласке раньше времени, также российский президент говорил о необходимости США «покинуть» Европу, и предупреждал, что «фанатики-коммунисты», в случае прихода к власти, попытаются вернуть Крым.
Библиотека Клинтона рассекретила более тысячи документов. Это архивы переговоров за шесть лет.
Комментарии6
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kottigr1 31 августа 2018 | 14:13
Путин - назначенец Госдепа.. !!!?
Наверное Трамп намекает Владимиру Владимировичу о том что его кейс компромата не менее того который есть у него..
danko1 31 августа 2018 | 14:14
А у нас преемники НКВД охраняют тайну их преступлений, творя собственные.
Увидеть в преступнике и вое Путине общительного человека только за то, что в КГБ болтать учат на любые темы, только поражение деменцией могло способствовать.
basel812 31 августа 2018 | 14:15
Это хуже, чем преступление. Это ошибка.
sg98 31 августа 2018 | 14:17
Пока ты там, Биля, по девкам бегаешь, я выбираю преемника, который потом твою жинку обломает с президенством...
platonnekafrin 31 августа 2018 | 14:19
А Клинтон в ответ пригрозил, что Обама назначит Трампа. А Ельцин подумал: "На понт меня берет".
asyrj 31 августа 2018 | 14:21
Ельцин, "работая с документами" наткнулся на Путина,
и решил его сделать президентом.