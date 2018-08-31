Борис Ельцин предупреждал Билла Клинтона, что следующим президентом России станет Владимир Путин. Это следует из рассекреченной расшифровки переговоров двух лидеров.

Доверительному тону между Ельциным и Клинтоном нынешние руководители России и США могли позавидовать. В сентябре 1999 года российский президент сообщает своему коллеге, что после долгих обдумываний «наткнулся» на Путина, и именно его видит своим преемником. Елцин называл тогдашнего премьера нашей страны надежным, сильным и очень общительным человеком, который победит на выборах в 2000 году, продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России.

Из документов, опубликованных библиотекой Клинтона, следует, что в 1993 году лидеры обсуждали помощь российским регионам накануне выборов. Ельцин критиковал расширение НАТО на восток, делился планами переизбираться в 1996 году, но просил не предавать эту информацию огласке раньше времени, также российский президент говорил о необходимости США «покинуть» Европу, и предупреждал, что «фанатики-коммунисты», в случае прихода к власти, попытаются вернуть Крым.

Библиотека Клинтона рассекретила более тысячи документов. Это архивы переговоров за шесть лет.