В Приморье несколько кандидатов в депутаты объявили голодовку из-за массового подкупа избирателей «Единой Россией»

Во всяком случае, о том, что в одном из офисов партии власти за персональные данные избирателей платят деньги, сообщают сами участники голодовки.

Приморье в очередной раз оправдывает репутацию не самого благополучного в электоральном смысле региона. Голодовку разом объявили почти два десятка человек — кандидаты в депутаты Надеждинского района от партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и их сторонники. Об этом сообщает «Интерфакс». Главное требование – остановить «массовый подкуп избирателей». Люди находятся на центральной площади села Вольно-Надеждинского. Это населенный пункт с населением более 6 тысяч человек на полпути между Владивостоком и Уссурийском.

Кандидат в депутаты думы Надеждинского района Приморья Андрей Николаенко сообщил, что в приемных местного отделения «Единой России» заключаются фиктивные договоры об агитации, после чего людям выдают деньги за подписи и анкетные данные. Кандидаты в депутаты обратились в ЦИК, генпрокуратуру, прокуратуру Приморского края и районную администрацию с требованием разобраться в ситуации. Жалобы на подкуп рассматриваются уже и в суде Надеждинского района приморья. При этом в региональном отделении партии премьера Дмитрия Медведева от комментариев по ситуации отказываются.

Выборы в местную думу состоятся в единый день голосования 9 сентября, зарегистрированы 20 кандидатов.