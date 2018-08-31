Пожарным удалось полностью потушить огонь на оборонном заводе в Дзержинске в Нижегородской области

Там ранее прогремел взрыв. По неофициальным данным, погибли три человека.

Взрыв произошел в здании утилизации мин на территории завода имени Я.М.Свердлова, он является одним из крупнейших в стране производителей взрывчатых веществ. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожару сразу же присвоили повышенный – третий номер сложности. Были опасения, что из-за огня может случиться повторный взрыв, но возгорание удалось ликвидировать. По предварительной версии, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, погибли по меньшей мере 3 человека, еще четверо получили ожоги, их уже госпитализировали. Остается неизвестной судьба еще трех человек. Вероятнее всего, они погибли под завалами, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, созданном на месте ЧС. Следственный комитета уже начал проверку.

Еще один взрыв прогремел сегодня на авиазаводе в Самаре. Он унес жизни двоих рабочих. Причины произошедшего выясняются.