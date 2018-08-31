Сегодня в Стамбуле прошла встреча патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, от которой ждут ясности по вопросу предоставления независимости Украинской православной церкви. Сами церковники пока подробно не высказывались по результатам этого разговора, сказал «Эху» рассказал журналист Сакен Аймурзаев, который сейчас находится в турецкой столице.

Сакен Аймурзаев добавил, что патриарх Кирилл в ближайшее время улетит в Россию, но вопрос о независимости Украинской православной церкви только начинают обсуждать. В Стамбул съезжаются около пятидесяти епископов Константинопольской церкви со всего мира.

Ранее необходимость предоставления независимости в эфире телеканала «Прямый» подчеркивал предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата Филарет. Он также сказал, что Киево-Печерская лавра и другие святыни на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, должны быть переданы Украинской церкви.

Готовность к диалогу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом говорит о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей вряд ли одобряет создание так называемой «единой поместной церкви» Украины. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«В целом стремление патриархов к диалогу означает, что не будет никакого решения Варфоломея о том, что он одобряет некую виртуальную единую украинскую православную Церковь», — сказал эксперт.

При этом Лункин отметил, что, приехав на встречу, патриарх Кирилл хотел добиться того, чтобы Варфоломей не делал каких-либо заявлений по этому поводу на других площадках.

Эксперт напомнил, что в октябре состоится заседание Синода Константинопольского патриархата, где вопрос об Украине все-таки будет поднят. «Там могло бы быть некое туманное заявление со стороны вселенского патриархата, что в принципе он приветствует единство украинского православия и единую национальную Церковь. Патриарх Кирилл своим приездом хочет избежать даже такого более мягкого развития событий. Вероятность того, что у него это получилось, велика», — пояснил Лункин.

Он подчеркнул, что «для Константинопольского патриархата также будет трагедией, если Варфоломей примет решение в пользу президента Украины Порошенко и расколет мировое православие». «Поэтому шансы на то, что Константинополь не будет делать никаких официальных заявлений на высоком уровне церковного руководства, больше 50%», — добавил Лункин.

Эксперт также считает, что многое будет зависеть от того, последует ли какое-либо совместное заявление патриарха Кирилла и Варфоломея по результатам прошедшей встречи.

Лункин добавил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви приведет к глобальному расколу, что патриарху Варфоломею невыгодно.