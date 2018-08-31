ЦБ намерен создать черный список компаний, а также физических лиц, на счетах которых переводят деньги хакеры
Центральный банк намерен создать черный список компаний, а также физических лиц, на счетах которых переводят деньги хакеры. Как пишет «КоммерсантЪ», проект разработан в рамках закона о защите клиентов от хищений. Он даст банкам право на два дня без согласия владельца карты заморозить денежный перевод при подозрении, что средства выводятся незаконно.
Данный закон должен вступить в силу в конце сентября.
Комментарии3
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tvitov66 31 августа 2018 | 13:55
Мы тут все переживаем за ЦБ: Сахипзадовна уже нашлась или только 9-го в США найдется?
vic12 31 августа 2018 | 13:58
Предлагаю создать чёрный список хакеров и направлять его в полицию.
segserg 31 августа 2018 | 14:05
"это от недоверия к вам" (с) х/ф "Собачье сердце"..