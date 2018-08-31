ЦБ намерен создать черный список компаний, а также физических лиц, на счетах которых переводят деньги хакеры

Центральный банк намерен создать черный список компаний, а также физических лиц, на счетах которых переводят деньги хакеры. Как пишет «КоммерсантЪ», проект разработан в рамках закона о защите клиентов от хищений. Он даст банкам право на два дня без согласия владельца карты заморозить денежный перевод при подозрении, что средства выводятся незаконно.

Данный закон должен вступить в силу в конце сентября.