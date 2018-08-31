Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей

В акции участвуют кандидаты в депутаты Надежнинского района от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. К ним присоединились несколько местных жителей. Они считают, что пресечь массовый подкуп должны правоохранительные органы. В местном избиркоме ситуацию пока не комментируют, — передает «Интерфакс».

А в Единой России говорят, что участники голодовки просто манипулируют общественным мнением.