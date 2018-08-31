Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей
В акции участвуют кандидаты в депутаты Надежнинского района от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. К ним присоединились несколько местных жителей. Они считают, что пресечь массовый подкуп должны правоохранительные органы. В местном избиркоме ситуацию пока не комментируют, — передает «Интерфакс».
А в Единой России говорят, что участники голодовки просто манипулируют общественным мнением.
Комментарии7
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drgonish 31 августа 2018 | 13:40
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, подкупить меня не трудно!..
Я сам подкупываться рад!
kottigr1 31 августа 2018 | 13:45
drgonish: Вот если бы в РФ были выборы, то и подкуп имел бы значение.. А так... Деньги на ветер вентилятора путинской пропаганды...
luger_max_otto 31 августа 2018 | 13:53
Ни единого голоса, ни единого доброго слово в пользу ЕР и её хозяев.
Хутинскую банду- на пуй.
sg98 31 августа 2018 | 13:40
Кого и чем подкупают то? Другим же тоже интересно..
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 13:45
"Около 20 человек объявили голодовку в Приморье"
А сколько у нас в России человек обжирается?
noxepy_88 31 августа 2018 | 13:45
Ахахаа! Там эти мерзавцы Родину продают! БЕЗ НАС!!!!
moisha_pid 31 августа 2018 | 14:01
Жрать или не жрать личное дело каждого члена профсоюза, а здесь наяву новый метод толстых похудеть.
Успехов вам толстожопые в вашем нелёгком зачинании.