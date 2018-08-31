Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом полностью ликвидирован, сообщает МЧС

По данным пресс-службы ведомства, утром в помещении по утилизации произошел хлопок. Трое рабочих погибли, еще несколько пострадали. Судьба трех человек неизвестна.

Что явилось причиной ЧП – не уточняется, данное оборонное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов. Завод оцеплен.