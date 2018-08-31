Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом полностью ликвидирован, сообщает МЧС
По данным пресс-службы ведомства, утром в помещении по утилизации произошел хлопок. Трое рабочих погибли, еще несколько пострадали. Судьба трех человек неизвестна.
Что явилось причиной ЧП – не уточняется, данное оборонное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов. Завод оцеплен.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novirusisch 31 августа 2018 | 13:38
утром в помещении по утилизации произошел хлопок.
-----------------
Как деликатно назван взрыв, в результате которого " Трое рабочих погибли, еще несколько пострадали. Судьба трех человек неизвестна."
Оказывается это всего лишь ХЛОПОК.
ostapbey 31 августа 2018 | 13:59
novirusisch: почитай пожалуйста мой комментарий по этой же новости от 11.30.
Даже.
ostapbey 31 августа 2018 | 14:02
......glotze7: в защиту ув. Редакции от не менее уважаемого Вас, разьясняю вам для сведения..
Что различного рода пиротехники со взрывотехниками оперируют понятием ГОРЕНИЕ..
Горение может происходить с различной скоростью. Так вот, условно, они считают что ВЗРЫВ, это процесс горения со скоростью равной, и больше, скорости звука в той же среде.
....
На предприятиях, аналогичных описываемому, создается очень мощная система защиты любого, самопроизвольного или случайного возникновения горения..
Вот срабатывание этой системы это тоже очень быстросрабатывающая система....чтоб "перегнать в скорости" возникновения аварийной ситуации.
Это если на пальцах обьяснить теоретически..про ХЛОПОК...)))))))
даже