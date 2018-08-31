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13:31, 31 августа 2018

Американская сторона не согласовывала с Кремлем рассекречивание стенограммы телефонного разговора Ельцина и Клинтона

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что, как правило, достоянием общественности не становится записи бесед, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика.

Отметим, что в документах, которые рассекретил Белый дом, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником.

Комментарии

24

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henry52 31 августа 2018 | 13:35

Поздно оправдываться...

tvitov66 31 августа 2018 | 13:50

henry52: может они с ЕБН лично согласовали по спиритическому каналу связи?

platonnekafrin 31 августа 2018 | 13:36

Понятно. Американцы считают Путина недействующим политиком, а Песков думает, что Клинтон и Ельцин всё еще действуют.

kottigr1 31 августа 2018 | 13:43

platonnekafrin: Интересно, что скажет Песков, когда Госдеп покажет "Ведомость о получении зарплаты в ЦРУ" с росчерками Путина ?

tvitov66 31 августа 2018 | 13:52

kottigr1: как обычно: этнемы, настамнет, авыдокажите и накладут кучу вето посреди ООН

dmitry35 31 августа 2018 | 14:13

kottigr1: Возможно, всё наоборот. Там будет роспись ЕБН, согласовывал кандидатуру будущего президента с вашингтонским обкомом.

(комментарий скрыт)

kottigr1 31 августа 2018 | 13:43

platonnekafrin: Интересно, что скажет Песков, когда Госдеп покажет "Ведомость о получении зарплаты в ЦРУ" с росчерками Путина ?

platonnekafrin 31 августа 2018 | 13:50

kottigr1: Да, получал, но под прикрытием! А еще по заданию Партии и на благо народа пил да кутил, может даже кого обрюхатил и съел. Работа у разведчика такая!

sg98 31 августа 2018 | 13:53

kottigr1:
Да ничего. Скажет "Пишите еще, долбоебы, бл..". После того бреда, что янкели и их холуи наплели про вмешательство в выборы, измазаные газом дверные ручки, бочки с ХО они теперь могут "предъявлять" что угодно. УУже никот не поверит, даже если Путин в прямом эфире бросит Меркель на ковер и зверски изнасилует его. Сказки Толстого рулят
ЗЫ А забавно получилось. Всех выдвиженцев Ельцина гомячки больше всего ненавидят. Кириенко, Примаков, Степашин, Путин.. Может не так прост был этот сильно пьющий уральский дяденька? ))) Понимал чт о сам он ничего не сможет сделать, его уберут мигом..

kottigr1 31 августа 2018 | 14:05

sg98: если Путин в прямом эфире бросит Меркель на ковер и зверски изнасилует его.
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Зря... Про Меркель может и не поверят, но про ковер может и ...

karachenkov1 31 августа 2018 | 13:37

надеюсь басманный суд приговорит к 30 суткам ареста американскую сторону за участие в несогласованном рассекречивании

tvitov66 31 августа 2018 | 14:06

karachenkov1: басманный обычно тянет долго, тут нуна скорое и справедливое решение Усть-Лабинского районного

scorpio_ 31 августа 2018 | 13:37

"Он напомнил, что, как правило, достоянием общественности не становится записи бесед, которые касаются действующих политиков." Конечно. Похоже, госдеп что-то знает.

art_ 31 августа 2018 | 13:37

ельцин с рейтингом 2% назначил путина президентом? ну, народ, с такой логикой можно получить себе, кого угодно в цари

punyoshohlai 31 августа 2018 | 14:12

art_: ельцин с рейтингом 2% назначил путина президентом?

Я так и думал, что Березовский

art_ 31 августа 2018 | 14:15

punyoshohlai: с рейтингом -99%.так можно не только кого угодно царем поставить, но даже его лошадь

ymnikymnik 31 августа 2018 | 13:43

Фсё теперь компромат на Трампа скоро будем читать.

sg98 31 августа 2018 | 13:46

Оба! Как так то, хомячки? Вы же визжите что в тот период была демократия в России, которую поддерживали ваши хозяева. А что получается? Первое лицо независимого государства отчитывается в сша о назначениях! Это вообще как??? Только на Укарине мыы сейчас можем наблюдать подобное. И ведь ваших хозяев все устраивало. По крайней мере санкций

art_ 31 августа 2018 | 13:49

sg98: т.е. нормальный разговор это только, когда либо тебе лижут пятки, либо ты кому-то?

(комментарий скрыт)

pavelmistery 31 августа 2018 | 13:58

sg98: Обычный разговор политиков, никто ни перед кем не отчитывался. У вас уже какая-то паранойя...

kukrynx 31 августа 2018 | 14:13

sg98: Как так то, хомячки?/////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Мальчик, ты зофил?

putin_itogy 31 августа 2018 | 13:57

Позор!
Позорная страна, не имеющая возможности выбирать себе правителей!
А только с помощью регентов,
пестующих до поры карликов, становящихся узурпаторами тиранами.
Тьфу на вас, рабы!

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vit0nix 31 августа 2018 | 14:10

Мда, главная ошибка Ельцина это конечно не война в Чечне

andy66 31 августа 2018 | 14:18

чекисты уверены, что все должны с ними все согласовывать )))

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