Американская сторона не согласовывала с Кремлем рассекречивание стенограммы телефонного разговора Ельцина и Клинтона

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что, как правило, достоянием общественности не становится записи бесед, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика.

Отметим, что в документах, которые рассекретил Белый дом, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником.