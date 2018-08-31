Американская сторона не согласовывала с Кремлем рассекречивание стенограммы телефонного разговора Ельцина и Клинтона
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что, как правило, достоянием общественности не становится записи бесед, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика.
Отметим, что в документах, которые рассекретил Белый дом, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
henry52 31 августа 2018 | 13:35
Поздно оправдываться...
tvitov66 31 августа 2018 | 13:50
henry52: может они с ЕБН лично согласовали по спиритическому каналу связи?
platonnekafrin 31 августа 2018 | 13:36
Понятно. Американцы считают Путина недействующим политиком, а Песков думает, что Клинтон и Ельцин всё еще действуют.
kottigr1 31 августа 2018 | 13:43
platonnekafrin: Интересно, что скажет Песков, когда Госдеп покажет "Ведомость о получении зарплаты в ЦРУ" с росчерками Путина ?
tvitov66 31 августа 2018 | 13:52
kottigr1: как обычно: этнемы, настамнет, авыдокажите и накладут кучу вето посреди ООН
dmitry35 31 августа 2018 | 14:13
kottigr1: Возможно, всё наоборот. Там будет роспись ЕБН, согласовывал кандидатуру будущего президента с вашингтонским обкомом.
kottigr1 31 августа 2018 | 13:43
platonnekafrin: Интересно, что скажет Песков, когда Госдеп покажет "Ведомость о получении зарплаты в ЦРУ" с росчерками Путина ?
platonnekafrin 31 августа 2018 | 13:50
kottigr1: Да, получал, но под прикрытием! А еще по заданию Партии и на благо народа пил да кутил, может даже кого обрюхатил и съел. Работа у разведчика такая!
sg98 31 августа 2018 | 13:53
kottigr1:
Да ничего. Скажет "Пишите еще, долбоебы, бл..". После того бреда, что янкели и их холуи наплели про вмешательство в выборы, измазаные газом дверные ручки, бочки с ХО они теперь могут "предъявлять" что угодно. УУже никот не поверит, даже если Путин в прямом эфире бросит Меркель на ковер и зверски изнасилует его. Сказки Толстого рулят
ЗЫ А забавно получилось. Всех выдвиженцев Ельцина гомячки больше всего ненавидят. Кириенко, Примаков, Степашин, Путин.. Может не так прост был этот сильно пьющий уральский дяденька? ))) Понимал чт о сам он ничего не сможет сделать, его уберут мигом..
kottigr1 31 августа 2018 | 14:05
sg98: если Путин в прямом эфире бросит Меркель на ковер и зверски изнасилует его.
-----------------------------------------------------------
Зря... Про Меркель может и не поверят, но про ковер может и ...
karachenkov1 31 августа 2018 | 13:37
надеюсь басманный суд приговорит к 30 суткам ареста американскую сторону за участие в несогласованном рассекречивании
tvitov66 31 августа 2018 | 14:06
karachenkov1: басманный обычно тянет долго, тут нуна скорое и справедливое решение Усть-Лабинского районного
scorpio_ 31 августа 2018 | 13:37
"Он напомнил, что, как правило, достоянием общественности не становится записи бесед, которые касаются действующих политиков." Конечно. Похоже, госдеп что-то знает.
art_ 31 августа 2018 | 13:37
ельцин с рейтингом 2% назначил путина президентом? ну, народ, с такой логикой можно получить себе, кого угодно в цари
punyoshohlai 31 августа 2018 | 14:12
art_: ельцин с рейтингом 2% назначил путина президентом?
Я так и думал, что Березовский
art_ 31 августа 2018 | 14:15
punyoshohlai: с рейтингом -99%.так можно не только кого угодно царем поставить, но даже его лошадь
ymnikymnik 31 августа 2018 | 13:43
Фсё теперь компромат на Трампа скоро будем читать.
sg98 31 августа 2018 | 13:46
Оба! Как так то, хомячки? Вы же визжите что в тот период была демократия в России, которую поддерживали ваши хозяева. А что получается? Первое лицо независимого государства отчитывается в сша о назначениях! Это вообще как??? Только на Укарине мыы сейчас можем наблюдать подобное. И ведь ваших хозяев все устраивало. По крайней мере санкций
art_ 31 августа 2018 | 13:49
sg98: т.е. нормальный разговор это только, когда либо тебе лижут пятки, либо ты кому-то?
pavelmistery 31 августа 2018 | 13:58
sg98: Обычный разговор политиков, никто ни перед кем не отчитывался. У вас уже какая-то паранойя...
kukrynx 31 августа 2018 | 14:13
sg98: Как так то, хомячки?/////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Мальчик, ты зофил?
putin_itogy 31 августа 2018 | 13:57
Позор!
Позорная страна, не имеющая возможности выбирать себе правителей!
А только с помощью регентов,
пестующих до поры карликов, становящихся узурпаторами тиранами.
Тьфу на вас, рабы!
vit0nix 31 августа 2018 | 14:10
Мда, главная ошибка Ельцина это конечно не война в Чечне
andy66 31 августа 2018 | 14:18
чекисты уверены, что все должны с ними все согласовывать )))