Газовоздушная смесь вспыхнула на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре
Газовоздушная смесь вспыхнула на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Газовоздушная смесь вспыхнула на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии6
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vilingrad 31 августа 2018 | 13:10
Или жидобандеровцы, или советская промышленость разваливается. Второе, похоже...Валится- как и все остальное. А нового чекисты не создали...
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 13:13
Блин, ещё один хлопОк!
То на одном заходе хлопнуло, теперь на другом.
y3emen1 31 августа 2018 | 13:17
mikhail_spb_: это экономика хлопает новому президенту
grigol331 31 августа 2018 | 13:44
mikhail_spb_:
Да что же это творится, я спрашиваю! Где позитив, блин? Где достижения? Быстро найти Рогозина и опубликовать репортаж из российского поселения на Марсе! Нет, "поселение" как-то слабо... из оборонного научно-производственного объединения "РоссМарсКокс", о!
abuvgrobu 31 августа 2018 | 13:23
Ну как так "вспыхнула"-то, мать вашу так ?! А газоанализаторы что, установлены не были, если вероятность вспышки так или иначк была ?.. Уроды, мля..
wuwer 31 августа 2018 | 13:29
abuvgrobu: Газоанализаторы денег стоят...а новых холопов бабы ещё нарожают...да и на пенсии экономия
Голикова вон как изпереживалась....триллион бабла на ветер, мимо кармана просвистят