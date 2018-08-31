В Европейском университете сменился ректор
С сегодняшнего дня этот пост вместо Николая Вахтина занимает Вадим Волков.
Совет Европейского университета утвердил на должность ректора Вадима Волкова. Он приступает к исполнению своих обязанностей уже сегодня. До назначения, он был научным руководителем «Института проблем правоприменения», который работает при Европейском. Волков в 95-ом году получил докторскую степень по социологии в Кембриджском университете. Он известен как автор нескольких научных трудов, в том числе книг «Силовое предпринимательство» и «Теория практик».
Европейский университет добился возобновления образовательной лицензии в середине августа. В конце прошлой недели ВУЗ объявил о наборе студентов, он продлится до 12 сентября. На этот год в университете предусмотрено 90 стипендиальных мест. Обучение начнется 1 октября.
Европейский университет лишили лицензии на образовательную деятельность в прошлом году по иску Рособрнадзора. С того времени он работал как научно-исследовательский институт. Попечительским советом ВУЗа руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Комментарии2
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hastings 31 августа 2018 | 13:14
Название какое то нехорошее, доверия не вызывает...
sandeni 31 августа 2018 | 13:25
Интересно, почему университет европейский а финансируется ГосДепом США? Это потому что там европейские "гейценности" и военная кафедра по этой же специальности?