В Европейском университете сменился ректор

С сегодняшнего дня этот пост вместо Николая Вахтина занимает Вадим Волков.

Совет Европейского университета утвердил на должность ректора Вадима Волкова. Он приступает к исполнению своих обязанностей уже сегодня. До назначения, он был научным руководителем «Института проблем правоприменения», который работает при Европейском. Волков в 95-ом году получил докторскую степень по социологии в Кембриджском университете. Он известен как автор нескольких научных трудов, в том числе книг «Силовое предпринимательство» и «Теория практик».

Европейский университет добился возобновления образовательной лицензии в середине августа. В конце прошлой недели ВУЗ объявил о наборе студентов, он продлится до 12 сентября. На этот год в университете предусмотрено 90 стипендиальных мест. Обучение начнется 1 октября.

Европейский университет лишили лицензии на образовательную деятельность в прошлом году по иску Рособрнадзора. С того времени он работал как научно-исследовательский институт. Попечительским советом ВУЗа руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.