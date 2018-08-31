ЦБ собирается создать «черный список» банковских клиентов, через счета которых хакеры выводят похищенные средства

Фигурантам списка запретят переводить деньги и снимать наличные. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». В ЦБ говорят, что разработали документ для защиты от хищений.

Между тем, эксперты отмечают, что в базу смогут попасть и те, кто не имеет понятия о том, что хакеры выводили деньги через их счета. На сегодняшний день инструменты, которые предложил Центробанк, недостаточно, — такое мнение в интервью «Эху» высказал заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский.

По словам Новопрудского, идею с черным списком необходимо использовать осторожно. Он также считает, что проблемы могут возникнуть у добросовестных клиентов банков.