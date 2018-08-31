Российские следователи завершили работу на месте убийства съемочной группы в Центральной Африке

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на временно поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова. По его словам, сотрудники СК ознакомились с материалами центральноафриканского следствия, извлекли информацию из телефона и ноутбука и дополнительно допросили свидетелей. Токмаков добавил, что пока не принято решение о том, что стоит ли приезжать в Центральноафриканскую республику еще раз. Следователи провели там три дня.

Российская съемочная группа была убита в Центральной Африке в конце июля. Журналисты готовили документальный фильм о частной военной компании Вагнера.