Российские следователи завершили работу на месте убийства съемочной группы в Центральной Африке
Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на временно поверенного в делах России в ЦАР Виктора Токмакова. По его словам, сотрудники СК ознакомились с материалами центральноафриканского следствия, извлекли информацию из телефона и ноутбука и дополнительно допросили свидетелей. Токмаков добавил, что пока не принято решение о том, что стоит ли приезжать в Центральноафриканскую республику еще раз. Следователи провели там три дня.
Российская съемочная группа была убита в Центральной Африке в конце июля. Журналисты готовили документальный фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии6
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vilingrad 31 августа 2018 | 13:08
Российские следователи завершили работу"
Звучит как "Путин гарант демократии"
В общем, Станиславский бы в очередной раз не поверил...
kottigr1 31 августа 2018 | 13:40
vilingrad: Наверняка теперь российское следствие представит самую правдивую версию о трагедии.. Мол журналисты были склонны к суициду, а затем под воздействием внезапно нахлынувшего постреляли друг-друга.. Как хорошо, что вокруг Путина сплотилось так много профессионалов своего дела !
timwlad90 31 августа 2018 | 14:03
vilingrad: Российские следователи завершили работу"
Звучит как "Путин гарант демократии"
В общем, Станиславский бы в очередной раз не поверил...
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Господин Шевчук дал интервью израильскому 9 канала и прям так без мыла в жопу евреям влазил ругая якобы воровскую власть в России и нахваливая Израиль где коррупции якобы нету ,когда как не утихает скандал связанный с коррупцией с самыми верхами власти включая и жену премьера.
В общем вся оппозиционная продажная проблядь интеллигенция проявила себытия в очередной раз как говно нации и потому весьма сомнительно на счёт адекватности этого самого Станиславского,за сколько он продался очередному еврею ,чтобы кому то сказать что он якобы не верит
bravyimorya4ok 31 августа 2018 | 14:09
vilingrad: Нашими следователями обнаружены новые неоспоримые доказательства банального ограбления силами местной опг..... На месте преступления обнаружены "визитки Яроша"(((((( Подозреваемые уже дают показания. Их оставили под домашним арестом в джунглях.
sg98 31 августа 2018 | 13:29
А вроде обещал расследовать Миша Варежкин? Сдулся, падаль, когда понял что не удалось утаить как он подставил журналистов?
bronetemkin 31 августа 2018 | 13:47
т.е. ноутбук не забрали! жирно живут!