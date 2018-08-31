Пожар на заводе имени Свердлова в Нижегородской области, где произошел взрыв, локализован

Об этом сообщает МЧС. Согласно официальным данным, погибли три человека, трое госпитализированы. Между тем, источник агентства «Интерфакс» сообщает, что в списке погибших могут оказаться семь человек. Взрыв произошел на заводе, где производят взрывчатку. Пресс-служба предприятия сообщает о хлопке в помещении для утилизации мин.

О причинах пока ничего не известно. Интерфакс отмечает, что на заводе не раз находили разнообразные нарушения.