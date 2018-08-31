В Приморье объявили голодовку около двадцати человек, которые обвиняют Единую Россию в подкупе избирателей
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Среди тех, кто объявил голодовку – кандидаты в депутаты Надежнинского района Приморского края от ЛДПР, КПРФ, Справедливой России, а также местные жители, которые их поддерживают. Один из участников голодовки Андрей Николаенко рассказал, что уже направлены обращения в Центризбирком, генпрокуратуру и районную администрацию.
Авторы требуют разобраться в ситуации. По их словам, с избирателями заключают «мнимые договоры агитации», выдают по ним деньги, кроме того, идет сбор персональных избирателей.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 13:08
Дожили!
Жириноиды, зюганоиды и выхухоли уже начали голодать, протестуя против старшего брата!
Куда катится страна?!
Эдак скоро и нацдилер начнёт голодовку против политики ПЖиВ!
kottigr1 31 августа 2018 | 13:17
mikhail_spb_: Весь этот инфошум лишь ради легитимизации выборов в РФ. В РФ не надо никого подкупать на выборах, потому что самих выборов давным давно уже нет. Есть назначение, а все остальное лишь иллюзия..
luger_max_otto 31 августа 2018 | 13:24
Принцип должен быть простым:
Ни одного голоса и ни одного доброго слова в поддержку пропутинской лавочки вообще и ЕР в частности.
Хунту Хутина- на пуй.
tvitov66 31 августа 2018 | 14:01
luger_max_otto: а чем собствена отличается депутан от ЕР от депутанов из ЛДПР, КПРФ и Справедливой России?
timwlad90 31 августа 2018 | 13:38
mikhail_spb_: Дожили!
Жириноиды, зюганоиды и выхухоли уже начали голодать, протестуя против старшего брата!
Куда катится страна?!
Эдак скоро и нацдилер начнёт голодовку против политики ПЖиВ!
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Ну этот жидовский трюк с давлением на гумманизм сами жиды раскрыли по тупости объяснив ,что в России развито чувство сочуствия с страдающим и на этом постоянно спекулируют весь помойный отброс общества в том числе и политики оппозиции,интеллигенция,про индийские фильмы рассказывая что мол это менталитет и людей живущих в России и пример рабыни Изауры приводят тоже.
Но однако в России гуманность к падшим,но не к рабыни Изауре живущей в роскоши .А к теме к теме богатые тоже плачут относятся чё посеешь,то пожнёшь.
Но так как в интеллигенции собраны только дауны собранные по отбору фондом Сороса и уголовники,типа Кобзона,который всех и всё сдал и потому понадобилась госзащита с депутатской неприкосновенностью как и господину Луговому который так же всех и всё сдал и получил депутатскую "крышу".
Для Березовского и его банды всё кончилось плачевно.
Так что очередная банда даунов решила подзаработать взяв пример с украинцев,закатывать истерику,а мож бабла выжмут на жалости.
Так что вся эта шобла якобы обиженных это театральная постановка для развлечения публики,ну типа им не подраться,нам не посмотреть.
zapadnay 31 августа 2018 | 13:49
mikhail_spb_:
А как обстоят дела в других регионах? Все, как всегда, без сучка и задоринки?
yralez 31 августа 2018 | 13:08
Когда голодать будут члены ПЖиВ, вот тогда люди будут сыты..
ivfn 31 августа 2018 | 13:20
yralez:
Вопрос
Они что нигде не работают ,эти голодающие???
stichirichi 31 августа 2018 | 13:17
теряет ЕдРо день ото дня, почуяли это все, вот и результат...хороший пример для подрожания
ivfn 31 августа 2018 | 13:24
stichirichi:
Кандидаты в депутаты обратились в Центральную избирательную комиссию, генпрокуратуру, прокуратуру Приморского края и районную администрацию с требованием разобраться в ситуации. Жалобы на подкуп также поданы в суд Надеждинского района и в настоящий момент рассматриваются.
Голодать нахрена тогда? Тем более на центральной площади села Вольно-Надеждинского
изохрень какая то
stichirichi 31 августа 2018 | 13:54
ivfn: а Вы, позвольте полюбопытствовать не слышали как у нас работают все эти замечательные "товарищи": генпрокуратура, прокуратура, цик, и так далее? Удивили...а голодать для того, что бы внимание привлечь побольше и посерьезнее, все вышеперечисленные "товарищи" суетились хоть как-то (хотя ответы предсказуемы) и мы с Вами это в новостях прочитали и не только мы.
tvitov66 31 августа 2018 | 14:03
stichirichi: тут не голодать нано, а выявлять и обнародовать ФИО и места проживания этих "персональных избирателей"
ivfn 31 августа 2018 | 14:06
stichirichi:
а Вы, позвольте полюбопытствовать не слышали как у нас работают все эти замечательные "товарищи": генпрокуратура, прокуратура, цик, и так далее?//
Сударь ,вам нужно к бабке danko обратиться. Мне ваши домыслы неинтересны
xuato 31 августа 2018 | 13:32
Путин подкупил с патрохами Трампа, Земана , австрийских, французских политиков, и других тяжеловесов мировой политики, а они делают вид и чему то удивляются, скорее это ход для поднятия имиджа их политсил.