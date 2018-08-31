Z Архив новостей новости
5 14 6 1196
13:00, 31 августа 2018

В Приморье объявили голодовку около двадцати человек, которые обвиняют Единую Россию в подкупе избирателей

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Среди тех, кто объявил голодовку – кандидаты в депутаты Надежнинского района Приморского края от ЛДПР, КПРФ, Справедливой России, а также местные жители, которые их поддерживают. Один из участников голодовки Андрей Николаенко рассказал, что уже направлены обращения в Центризбирком, генпрокуратуру и районную администрацию.

Авторы требуют разобраться в ситуации. По их словам, с избирателями заключают «мнимые договоры агитации», выдают по ним деньги, кроме того, идет сбор персональных избирателей.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 13:08


Дожили!
Жириноиды, зюганоиды и выхухоли уже начали голодать, протестуя против старшего брата!
Куда катится страна?!
Эдак скоро и нацдилер начнёт голодовку против политики ПЖиВ!

kottigr1 31 августа 2018 | 13:17

mikhail_spb_: Весь этот инфошум лишь ради легитимизации выборов в РФ. В РФ не надо никого подкупать на выборах, потому что самих выборов давным давно уже нет. Есть назначение, а все остальное лишь иллюзия..

luger_max_otto 31 августа 2018 | 13:24

Принцип должен быть простым:
Ни одного голоса и ни одного доброго слова в поддержку пропутинской лавочки вообще и ЕР в частности.
Хунту Хутина- на пуй.

tvitov66 31 августа 2018 | 14:01

luger_max_otto: а чем собствена отличается депутан от ЕР от депутанов из ЛДПР, КПРФ и Справедливой России?

timwlad90 31 августа 2018 | 13:38

mikhail_spb_: Дожили!
Жириноиды, зюганоиды и выхухоли уже начали голодать, протестуя против старшего брата!
Куда катится страна?!
Эдак скоро и нацдилер начнёт голодовку против политики ПЖиВ!
-----------
Ну этот жидовский трюк с давлением на гумманизм сами жиды раскрыли по тупости объяснив ,что в России развито чувство сочуствия с страдающим и на этом постоянно спекулируют весь помойный отброс общества в том числе и политики оппозиции,интеллигенция,про индийские фильмы рассказывая что мол это менталитет и людей живущих в России и пример рабыни Изауры приводят тоже.
Но однако в России гуманность к падшим,но не к рабыни Изауре живущей в роскоши .А к теме к теме богатые тоже плачут относятся чё посеешь,то пожнёшь.
Но так как в интеллигенции собраны только дауны собранные по отбору фондом Сороса и уголовники,типа Кобзона,который всех и всё сдал и потому понадобилась госзащита с депутатской неприкосновенностью как и господину Луговому который так же всех и всё сдал и получил депутатскую "крышу".
Для Березовского и его банды всё кончилось плачевно.
Так что очередная банда даунов решила подзаработать взяв пример с украинцев,закатывать истерику,а мож бабла выжмут на жалости.
Так что вся эта шобла якобы обиженных это театральная постановка для развлечения публики,ну типа им не подраться,нам не посмотреть.

zapadnay 31 августа 2018 | 13:49

mikhail_spb_:
А как обстоят дела в других регионах? Все, как всегда, без сучка и задоринки?

yralez 31 августа 2018 | 13:08

Когда голодать будут члены ПЖиВ, вот тогда люди будут сыты..

ivfn 31 августа 2018 | 13:20

yralez:
Вопрос
Они что нигде не работают ,эти голодающие???

stichirichi 31 августа 2018 | 13:17

теряет ЕдРо день ото дня, почуяли это все, вот и результат...хороший пример для подрожания

ivfn 31 августа 2018 | 13:24

stichirichi:
Кандидаты в депутаты обратились в Центральную избирательную комиссию, генпрокуратуру, прокуратуру Приморского края и районную администрацию с требованием разобраться в ситуации. Жалобы на подкуп также поданы в суд Надеждинского района и в настоящий момент рассматриваются.

Голодать нахрена тогда? Тем более на центральной площади села Вольно-Надеждинского
изохрень какая то

stichirichi 31 августа 2018 | 13:54

ivfn: а Вы, позвольте полюбопытствовать не слышали как у нас работают все эти замечательные "товарищи": генпрокуратура, прокуратура, цик, и так далее? Удивили...а голодать для того, что бы внимание привлечь побольше и посерьезнее, все вышеперечисленные "товарищи" суетились хоть как-то (хотя ответы предсказуемы) и мы с Вами это в новостях прочитали и не только мы.

tvitov66 31 августа 2018 | 14:03

stichirichi: тут не голодать нано, а выявлять и обнародовать ФИО и места проживания этих "персональных избирателей"

ivfn 31 августа 2018 | 14:06

stichirichi:
а Вы, позвольте полюбопытствовать не слышали как у нас работают все эти замечательные "товарищи": генпрокуратура, прокуратура, цик, и так далее?//
Сударь ,вам нужно к бабке danko обратиться. Мне ваши домыслы неинтересны

xuato 31 августа 2018 | 13:32

Путин подкупил с патрохами Трампа, Земана , австрийских, французских политиков, и других тяжеловесов мировой политики, а они делают вид и чему то удивляются, скорее это ход для поднятия имиджа их политсил.

Самое обсуждаемое

Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 111 6 13453 24.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 179 6 30304 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 123 6 10761 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 101 6 9226 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 17275 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 873 6 113247 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 49 6 6479 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как Украина демонстрировала, что не боится России Самую масштабный в истории страны парад вооруженных сил и техники власти приурочили к 100-летию государственности. Что на нём показали?...

5 153 6 28089 24.08
Kполитика, украина, общество, власть, мнения
Новости

В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона…

5 52 6 6851
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 75 6 9951 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 536 6 76725 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 51 6 7445 26.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 99 6 14878 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17512 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова: Я так и не поняла, что этим скриншотом «Ходорковский» хотел сказать Ходорковский опубликовал переписку с Захаровой об оплате транспортировки тел погибших в ЦАР журналистов: «Публикую для устранения сомнений. Факт оплаты подтвержден»…

5 66 6 10258 11:26
Kходорковский, финансы, журналисты, трагедии, расследования, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 11300 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ

Популярное за неделю

Новости

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении американских виз Об этом заявляют в Генконсульстве нашей страны в Хьюстоне…

5 8 6 14802
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 128936 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 17275 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 191 6 359335 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 78 6 109181 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220343
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3638261

Сегодня в эфире