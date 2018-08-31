В Приморье объявили голодовку около двадцати человек, которые обвиняют Единую Россию в подкупе избирателей

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Среди тех, кто объявил голодовку – кандидаты в депутаты Надежнинского района Приморского края от ЛДПР, КПРФ, Справедливой России, а также местные жители, которые их поддерживают. Один из участников голодовки Андрей Николаенко рассказал, что уже направлены обращения в Центризбирком, генпрокуратуру и районную администрацию.

Авторы требуют разобраться в ситуации. По их словам, с избирателями заключают «мнимые договоры агитации», выдают по ним деньги, кроме того, идет сбор персональных избирателей.