Росгвардия раскритиковала расследование Алексея Навального о закупках по завышенным ценам

Политик ранее обратил внимание на резкое повышение стоимости продуктов для войск с конца прошлого года.

Ответ Росгвардии на претензии «Фонда борьбы с коррупцией» пришел спустя неделю после публикации о мясокомбинате «Дружба народов», которое было названо единственным поставщиком продовольствия для силовой структуры.

В ведомстве подчеркнули, что все закупки прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства. Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. Так, ведомство указало, что авторы публикаций сравнивали цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре и в июне без учета сезонного фактора.

Росгвардия в своем комментарии называет Навального и его соратников псевдо-борцами с коррупцией, а расследование ФБК «громким разоблачением». Основной целью тиражирования подобных «разоблачений» является лишь очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним напомнить о себе, чтобы заработать политические дивиденды, говорится в сообщении ведомства.

Алексей Навальный отбывает административный арест за организацию несанкционированной акции.