Росгвардия раскритиковала расследование Алексея Навального о закупках по завышенным ценам
Политик ранее обратил внимание на резкое повышение стоимости продуктов для войск с конца прошлого года.
Ответ Росгвардии на претензии «Фонда борьбы с коррупцией» пришел спустя неделю после публикации о мясокомбинате «Дружба народов», которое было названо единственным поставщиком продовольствия для силовой структуры.
В ведомстве подчеркнули, что все закупки прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства. Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. Так, ведомство указало, что авторы публикаций сравнивали цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре и в июне без учета сезонного фактора.
Росгвардия в своем комментарии называет Навального и его соратников псевдо-борцами с коррупцией, а расследование ФБК «громким разоблачением». Основной целью тиражирования подобных «разоблачений» является лишь очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним напомнить о себе, чтобы заработать политические дивиденды, говорится в сообщении ведомства.
Алексей Навальный отбывает административный арест за организацию несанкционированной акции.
Комментарии51
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johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:03
это у них там для экспертизы целые НИИ работают что-ли??? счетоводы Хреновы ...
danko1 31 августа 2018 | 13:09
johnbmw: Слабая отмазка, когда воровство повсеместное, а МО продуктами вообще вор Пригожин снабжает.
На Дальнем Востоке солдат вообще собачьими консервами, с переклеенными этикетками тушенки кормили.
Но наказали именно того, кто вскрыл этот вопиющий факт, а не тех, кто снабжал.
vilingrad 31 августа 2018 | 13:13
danko1: В Кремле произошел хлопок. В окна и двери вылетело пять путиных. Есть ли среди погибших оригинальный, не сообщается. Даже личная охрана и лакеи путаются....
putinv 31 августа 2018 | 13:15
Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие
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так вот почему морковка и капуста и остальное в два раза дорже стало за подписью Медведева... они оказывается морковку в Америке покупают, поэтому и упаковка дорогая. . Снова импортзамещение накрылось
shmuel63 31 августа 2018 | 13:51
putinv: putinv: "они оказывается морковку в Америке покупают" - и в Израиле.
bravyimorya4ok 31 августа 2018 | 14:02
putinv: Вы опять неправильно поняли!!! Страна происхождения имеется в виду, то место где впервые этот овощ был окультурен, например картофель - это Южная Америка. Поэтому всем странам этого региона Ведомство платит за патент по приёму в пищу клубней картофеля. И по всем другим овощам та же история!!! )))) Дёшево идут только скрепоносные продукты: репа; кисель из овса; зайчатина; грибы и т.п.))))))
tadolg 31 августа 2018 | 13:28
danko1: это они кому врут? Народу, который в основной массе проводит свой ежелневный тендер между ларьками и прилавками , сравнивая цены и выбирая, что подешевле?
vezdehod 31 августа 2018 | 13:46
Росгвардия поступила благородно - ведь могла бы подать "Иск" в Басманный суд и ЗАПРОСТО выиграть его. Она будет Жрать живых червей, но не сдастся на милость Навального.
hastings 31 августа 2018 | 13:12
johnbmw: вот именно. Оболгали один из лучших мясокомбинатов страны. Очень вкусную говяжью тушенку у них брал, в неё свиных шкур, сои и крахмала стали поменьше класть, рекомендую.
rihard 31 августа 2018 | 13:18
hastings: А мясокомбинат еще лук с капустой на фермах выращивают?
hastings 31 августа 2018 | 13:24
rihard: а почему нет? В России во всю внедряются инновации и лук с капустой выращиваемые на мясокомбинате уже не кажутся недостижимой сказкой. Думаю они и кое что из корнеплодов могут потянуть даже.
rihard 31 августа 2018 | 13:29
Какой идиот, допустим во Владивостоке, будет покупать лук и капусту от Крымского мясокомбината?
sparky 31 августа 2018 | 13:42
hastings: Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара
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Так в какой стране находится мясокомбинат, в котором в свинарниках выращивают лук и капусту?
Скажи, ты притворяешься дебилом или такой и есть?
eniro 31 августа 2018 | 13:47
hastings: У вас проблемы с восприятием? Кто говорил о низком качестве продукции мясокомбината? Разговор шел о воровстве, уровня руководства( кстати, в засыхающем Крыму, вырастить капустки на 300 тыс бойцов,- это еще тот фокус).
efilika 31 августа 2018 | 14:16
hastings: В США бюджетникам не повышают оплату труда бюджетникам. См. новости. А у нас повышают содежрание армии, рассказывая о трещащем бюджете и призывая всех затянуть пояса? И есть возможность купить дешевле и питаться так, как питается большинство россиян. Я вообще против содержания на мои налоги невнятной силовой конторы.
eniro 31 августа 2018 | 13:13
johnbmw: - Верую в Отца, Сына, командование тыла Росгвардии и в Деда Мороза...
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:15
eniro: а вбабу_ягу_маньку? не Верите что-ли????
eniro 31 августа 2018 | 13:19
johnbmw: Эта, пусть сначала возглавит МИД России...
art_ 31 августа 2018 | 13:04
за клевету в суд подадут или как?
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:05
art_: так Навальный уже сидит ... вот наверное по таким ГУМАННЫМ соображениям и решили не подавать ... ГУМАНИСТЫ мать их ...
art_ 31 августа 2018 | 13:08
johnbmw: так совсем на голову сядут, надо подавать, а то всякий начнет клеветать
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:10
art_: НАДО!!!! предлагаю коллективное Требование к руководству нацгвардии ....
sergeoa 31 августа 2018 | 14:09
johnbmw: сидит и сидит красиво куры кфс, блог, блек джег
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:04
Это у них "экспертиза" стоит в два раза Дороже самого продукта???????????
rash 31 августа 2018 | 13:05
Опровергают? Какая неожиданность.
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 13:05
Очевидно, Что Алексей Навальный пытается очернить самых честных в мире российских госчиновников!
Теперь его жертвами стали белые и пушистые нацгвардейцы!
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:12
mikhail_spb_: ТОЧНО!!! встанем все СТЕНОЙ на защиту нацгвардии на Карателях!!!
degele 31 августа 2018 | 13:09
Да! Такого ворья как этих двух карликов Россия давно не видела.
egorkaaa 31 августа 2018 | 13:12
В все времена опричники в народе были нелюдьми. Вся мразь всегда там скапливалась.
natalja1970 31 августа 2018 | 13:16
У Навального я вижу цифры, а тут только слова.
moncegorskyi 31 августа 2018 | 13:19
Как всегд ответ не по существу, а в стиле медведьевского а ля - все это муть и компот.. Понимают, что приводить контр доводы не из чего, потому еще в худшую ловушку себя могут себя загнать... и потому только ответ - "сам дурак".
kunst54 31 августа 2018 | 13:20
Хотя такие старые и давно запиленные гэбешно-агипроповские штампы, а до сих пор в ходу, и ведь как красиво звучат: "очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним", "заработать политические дивиденды". Молодцы, хорошо заучили в своих гэбешных школах.
lord21 31 августа 2018 | 13:20
Им в кайф.....
Они вас за такое бить будут новой резиновой дубинкой по завышенной цене :)
Удачи ТЕРПИЛЫЫЫЫ
:)
jetoma 31 августа 2018 | 13:20
Ахахахах!
neyexo 31 августа 2018 | 13:21
В общем, воровать будут всегда, поэтому расследование бесполезное.
Даже есть продукты закончатся вообще и есть будет нечего - все равно будут воровать.
maikl5301 31 августа 2018 | 13:27
Как ни крути, но Новальный псевдоборец с коррупцией, его "типа" расследования подчинены единственной цели :пробраться к Власти
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:56
maikl5301: из ЧЕГО такой Вывод??????????????????????????????????????????????????????
sergeoa 31 августа 2018 | 13:45
этот карнавальный баламут только смуту наводит...откуда у этого шута сведения ? кто ему даёт информацию...никто...сам из пальца высасывает, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:57
sergeoa: сайт госзакупок знаете???? там ВСЯ информация в Свободном доступе ... неуч_ольгинская ....
sergeoa 31 августа 2018 | 14:06
johnbmw: если не заплатите взнос в фонд борьбы за июль, я вас исключу из списков борцов с коррупцией
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 14:09
sergeoa: ;-)))))))))))))))) ольгинский Придурок ....
sergeoa 31 августа 2018 | 14:12
johnbmw: ещё на лечение повреждённого в борьбе с коррупционерами мизинца не забудьте сдать средства...иначе, не только из списков борцов исключу, а вообще из либералов
stichirichi 31 августа 2018 | 13:46
так мы же с колен встали, все показатели растут, ни страна, а мечта! А получается страну производителя не учли? Странно как-то получается, что кормим "гарантию наших свобод и безопасности" продуктами не из России?? опасно, а вдруг вражины вырастят не удобрив как следует???
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 13:49
Навальный смотрит на чиновников, как Ленин на буржуазию ...
ematveev 31 августа 2018 | 13:53
Подобные "расследования" из уст человека, который, например, арендовал сарайчик в подмосковной деревне по цене В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем офис такой же площадью в Москве - звучат очень лицемерно.
unprejudiced 31 августа 2018 | 13:58
Красиво персонажа в очередной раз поставили на место, БРАВО РОСГВАРДИЯ!
vmatuhin 31 августа 2018 | 14:04
Что-то сезонный разброс цен зашкаливает...
А цены на мясо и сок тоже по сезонам так различаются?
byaka50 31 августа 2018 | 14:06
Купили лук в Австралии, упаковали в Чили, отвезли на маркировку в Египет, все это в золотой таре... потом самолетом в Крым, переупаковали, перетарили, перемаркировали...
moisha_pid 31 августа 2018 | 14:08
Ну зачем вы товарищи росгвардейцы так на уважаемого человека - он же ночей не спал, недоедал чтобы провести расследование, а вы глумитесь над ним! Алексей Анатольевич столько перелопатил докладных из госдепа, чтобы подвести черту и вывести итог своих расследований. Уже вся Россия смеётся над клоуном Навальным, но эхо упорно продолжает выводить соплежевания великого юриста и следователя на суд обывателя.
w49 31 августа 2018 | 14:12
Мясокомбинат по таким ценам должОн гвардейцев Золотова кормить как в лучших ресторанах Москвы.
А что просматривается (просматривалось) в тарелках гвардейцев?
sergeoa 31 августа 2018 | 14:16
Лёха бесится, что лыко его лозоплетущая прокладка впарить не может