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13:00, 31 августа 2018

Росгвардия раскритиковала расследование Алексея Навального о закупках по завышенным ценам

Политик ранее обратил внимание на резкое повышение стоимости продуктов для войск с конца прошлого года.

Ответ Росгвардии на претензии «Фонда борьбы с коррупцией» пришел спустя неделю после публикации о мясокомбинате «Дружба народов», которое было названо единственным поставщиком продовольствия для силовой структуры.

В ведомстве подчеркнули, что все закупки прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства. Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. Так, ведомство указало, что авторы публикаций сравнивали цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре и в июне без учета сезонного фактора.

Росгвардия в своем комментарии называет Навального и его соратников псевдо-борцами с коррупцией, а расследование ФБК «громким разоблачением». Основной целью тиражирования подобных «разоблачений» является лишь очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним напомнить о себе, чтобы заработать политические дивиденды, говорится в сообщении ведомства.

Алексей Навальный отбывает административный арест за организацию несанкционированной акции.

Комментарии

51

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johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:03

это у них там для экспертизы целые НИИ работают что-ли??? счетоводы Хреновы ...

danko1 31 августа 2018 | 13:09

johnbmw: Слабая отмазка, когда воровство повсеместное, а МО продуктами вообще вор Пригожин снабжает.
На Дальнем Востоке солдат вообще собачьими консервами, с переклеенными этикетками тушенки кормили.
Но наказали именно того, кто вскрыл этот вопиющий факт, а не тех, кто снабжал.

vilingrad 31 августа 2018 | 13:13

danko1: В Кремле произошел хлопок. В окна и двери вылетело пять путиных. Есть ли среди погибших оригинальный, не сообщается. Даже личная охрана и лакеи путаются....

putinv 31 августа 2018 | 13:15

Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие
============================

так вот почему морковка и капуста и остальное в два раза дорже стало за подписью Медведева... они оказывается морковку в Америке покупают, поэтому и упаковка дорогая. . Снова импортзамещение накрылось

shmuel63 31 августа 2018 | 13:51

putinv: putinv: "они оказывается морковку в Америке покупают" - и в Израиле.

bravyimorya4ok 31 августа 2018 | 14:02

putinv: Вы опять неправильно поняли!!! Страна происхождения имеется в виду, то место где впервые этот овощ был окультурен, например картофель - это Южная Америка. Поэтому всем странам этого региона Ведомство платит за патент по приёму в пищу клубней картофеля. И по всем другим овощам та же история!!! )))) Дёшево идут только скрепоносные продукты: репа; кисель из овса; зайчатина; грибы и т.п.))))))

tadolg 31 августа 2018 | 13:28

danko1: это они кому врут? Народу, который в основной массе проводит свой ежелневный тендер между ларьками и прилавками , сравнивая цены и выбирая, что подешевле?

vezdehod 31 августа 2018 | 13:46

Росгвардия поступила благородно - ведь могла бы подать "Иск" в Басманный суд и ЗАПРОСТО выиграть его. Она будет Жрать живых червей, но не сдастся на милость Навального.

hastings 31 августа 2018 | 13:12

johnbmw: вот именно. Оболгали один из лучших мясокомбинатов страны. Очень вкусную говяжью тушенку у них брал, в неё свиных шкур, сои и крахмала стали поменьше класть, рекомендую.

rihard 31 августа 2018 | 13:18

hastings: А мясокомбинат еще лук с капустой на фермах выращивают?

hastings 31 августа 2018 | 13:24

rihard: а почему нет? В России во всю внедряются инновации и лук с капустой выращиваемые на мясокомбинате уже не кажутся недостижимой сказкой. Думаю они и кое что из корнеплодов могут потянуть даже.

rihard 31 августа 2018 | 13:29

Какой идиот, допустим во Владивостоке, будет покупать лук и капусту от Крымского мясокомбината?

sparky 31 августа 2018 | 13:42

hastings: Приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», например, страну происхождения товара
=====================================================================
Так в какой стране находится мясокомбинат, в котором в свинарниках выращивают лук и капусту?
Скажи, ты притворяешься дебилом или такой и есть?

eniro 31 августа 2018 | 13:47

hastings: У вас проблемы с восприятием? Кто говорил о низком качестве продукции мясокомбината? Разговор шел о воровстве, уровня руководства( кстати, в засыхающем Крыму, вырастить капустки на 300 тыс бойцов,- это еще тот фокус).

efilika 31 августа 2018 | 14:16

hastings: В США бюджетникам не повышают оплату труда бюджетникам. См. новости. А у нас повышают содежрание армии, рассказывая о трещащем бюджете и призывая всех затянуть пояса? И есть возможность купить дешевле и питаться так, как питается большинство россиян. Я вообще против содержания на мои налоги невнятной силовой конторы.

eniro 31 августа 2018 | 13:13

johnbmw: - Верую в Отца, Сына, командование тыла Росгвардии и в Деда Мороза...

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:15

eniro: а вбабу_ягу_маньку? не Верите что-ли????

eniro 31 августа 2018 | 13:19

johnbmw: Эта, пусть сначала возглавит МИД России...

art_ 31 августа 2018 | 13:04

за клевету в суд подадут или как?

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:05

art_: так Навальный уже сидит ... вот наверное по таким ГУМАННЫМ соображениям и решили не подавать ... ГУМАНИСТЫ мать их ...

art_ 31 августа 2018 | 13:08

johnbmw: так совсем на голову сядут, надо подавать, а то всякий начнет клеветать

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:10

art_: НАДО!!!! предлагаю коллективное Требование к руководству нацгвардии ....

sergeoa 31 августа 2018 | 14:09

johnbmw: сидит и сидит красиво куры кфс, блог, блек джег

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:04

Это у них "экспертиза" стоит в два раза Дороже самого продукта???????????

rash 31 августа 2018 | 13:05

Опровергают? Какая неожиданность.

mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 13:05


Очевидно, Что Алексей Навальный пытается очернить самых честных в мире российских госчиновников!
Теперь его жертвами стали белые и пушистые нацгвардейцы!

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:12

mikhail_spb_: ТОЧНО!!! встанем все СТЕНОЙ на защиту нацгвардии на Карателях!!!

degele 31 августа 2018 | 13:09

Да! Такого ворья как этих двух карликов Россия давно не видела.

egorkaaa 31 августа 2018 | 13:12

В все времена опричники в народе были нелюдьми. Вся мразь всегда там скапливалась.

natalja1970 31 августа 2018 | 13:16

У Навального я вижу цифры, а тут только слова.

moncegorskyi 31 августа 2018 | 13:19

Как всегд ответ не по существу, а в стиле медведьевского а ля - все это муть и компот.. Понимают, что приводить контр доводы не из чего, потому еще в худшую ловушку себя могут себя загнать... и потому только ответ - "сам дурак".

kunst54 31 августа 2018 | 13:20

Хотя такие старые и давно запиленные гэбешно-агипроповские штампы, а до сих пор в ходу, и ведь как красиво звучат: "очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним", "заработать политические дивиденды". Молодцы, хорошо заучили в своих гэбешных школах.

lord21 31 августа 2018 | 13:20

Им в кайф.....
Они вас за такое бить будут новой резиновой дубинкой по завышенной цене :)
Удачи ТЕРПИЛЫЫЫЫ
:)

jetoma 31 августа 2018 | 13:20

Ахахахах!

neyexo 31 августа 2018 | 13:21

В общем, воровать будут всегда, поэтому расследование бесполезное.
Даже есть продукты закончатся вообще и есть будет нечего - все равно будут воровать.

maikl5301 31 августа 2018 | 13:27

Как ни крути, но Новальный псевдоборец с коррупцией, его "типа" расследования подчинены единственной цели :пробраться к Власти

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:56

maikl5301: из ЧЕГО такой Вывод??????????????????????????????????????????????????????

sergeoa 31 августа 2018 | 13:45

этот карнавальный баламут только смуту наводит...откуда у этого шута сведения ? кто ему даёт информацию...никто...сам из пальца высасывает, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 13:57

sergeoa: сайт госзакупок знаете???? там ВСЯ информация в Свободном доступе ... неуч_ольгинская ....

sergeoa 31 августа 2018 | 14:06

johnbmw: если не заплатите взнос в фонд борьбы за июль, я вас исключу из списков борцов с коррупцией

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 14:09

sergeoa: ;-)))))))))))))))) ольгинский Придурок ....

sergeoa 31 августа 2018 | 14:12

johnbmw: ещё на лечение повреждённого в борьбе с коррупционерами мизинца не забудьте сдать средства...иначе, не только из списков борцов исключу, а вообще из либералов

stichirichi 31 августа 2018 | 13:46

так мы же с колен встали, все показатели растут, ни страна, а мечта! А получается страну производителя не учли? Странно как-то получается, что кормим "гарантию наших свобод и безопасности" продуктами не из России?? опасно, а вдруг вражины вырастят не удобрив как следует???

evgeny_biolog 31 августа 2018 | 13:49

Навальный смотрит на чиновников, как Ленин на буржуазию ...

ematveev 31 августа 2018 | 13:53

Подобные "расследования" из уст человека, который, например, арендовал сарайчик в подмосковной деревне по цене В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем офис такой же площадью в Москве - звучат очень лицемерно.

unprejudiced 31 августа 2018 | 13:58

Красиво персонажа в очередной раз поставили на место, БРАВО РОСГВАРДИЯ!

vmatuhin 31 августа 2018 | 14:04

Что-то сезонный разброс цен зашкаливает...
А цены на мясо и сок тоже по сезонам так различаются?

byaka50 31 августа 2018 | 14:06

Купили лук в Австралии, упаковали в Чили, отвезли на маркировку в Египет, все это в золотой таре... потом самолетом в Крым, переупаковали, перетарили, перемаркировали...

moisha_pid 31 августа 2018 | 14:08

Ну зачем вы товарищи росгвардейцы так на уважаемого человека - он же ночей не спал, недоедал чтобы провести расследование, а вы глумитесь над ним! Алексей Анатольевич столько перелопатил докладных из госдепа, чтобы подвести черту и вывести итог своих расследований. Уже вся Россия смеётся над клоуном Навальным, но эхо упорно продолжает выводить соплежевания великого юриста и следователя на суд обывателя.

w49 31 августа 2018 | 14:12

Мясокомбинат по таким ценам должОн гвардейцев Золотова кормить как в лучших ресторанах Москвы.
А что просматривается (просматривалось) в тарелках гвардейцев?

sergeoa 31 августа 2018 | 14:16

Лёха бесится, что лыко его лозоплетущая прокладка впарить не может

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