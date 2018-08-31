Голландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес сообщил, что покидает команду.

«Я покидаю замечательную спартаковскую семью как игрок, но навсегда останусь ее частью. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, я этого никогда не забуду. Сейчас время для новой главы в моей жизни», — написал голландец в пятницу в Twitter.

Ранее пресс-служба испанской «Севильи» сообщила, что футболист проходит медосмотр в клубе, передает «Интерфакс».