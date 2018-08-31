Голландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес сообщил, что покидает команду
Голландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес сообщил, что покидает команду.
«Я покидаю замечательную спартаковскую семью как игрок, но навсегда останусь ее частью. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, я этого никогда не забуду. Сейчас время для новой главы в моей жизни», — написал голландец в пятницу в Twitter.
Ранее пресс-служба испанской «Севильи» сообщила, что футболист проходит медосмотр в клубе, передает «Интерфакс».
Комментарии1
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djuga 31 августа 2018 | 12:51
Спасибо Промесу за красивую игру и пусть у него будет успешным и испанский период!
Но как-то беспокоит меня мысль - кто забивать и отдавать голевые пасы будет? Игрока такого уровня в Спартаке сейчас нет. А впереди и еврокубки и целый внутренний чемпионат.