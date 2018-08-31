Прах Наума Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище 28 сентября. В тот же день в Центральном доме литераторов пройдет вечер памяти, — об этом агентству «Интерфакс» рассказала дочь поэта, драматурга и переводчика Елена Рубинштейн.

Наум Коржавин умер в июне этого года в Соединенных Штатах.