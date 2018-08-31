Прах Наума Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище 28 сентября
Прах Наума Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище 28 сентября. В тот же день в Центральном доме литераторов пройдет вечер памяти, — об этом агентству «Интерфакс» рассказала дочь поэта, драматурга и переводчика Елена Рубинштейн.
Наум Коржавин умер в июне этого года в Соединенных Штатах.
Комментарии2
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piter_ug 31 августа 2018 | 12:47
«...Но после войн и революций.
Под все разъевшей темнотой
Мне так же некуда вернуться
С душой открытой и живой.
И мне навек безмерно близки
Равнины, что, как плат, белы,—
Всей мглой истории российской,
Всем блеском искр средь этой мглы.» Н.Коржавин
roony 31 августа 2018 | 12:49
А какого хрена этот пепел везут в Москву ?
Нах он здесь нужен , бей жидов - спасай Россию.