Бывший президент Армении Роберт Кочарян объявил о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент. Об этом он рассказал в интервью агентству Спутник. В отношении Кочаряна расследуется дело о попытке свергнуть конституционный строй в 2008-ом году.

Политик находится под подпиской о невыезде.