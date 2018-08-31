Бывший президент Армении Роберт Кочарян объявил о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент
Бывший президент Армении Роберт Кочарян объявил о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент. Об этом он рассказал в интервью агентству Спутник. В отношении Кочаряна расследуется дело о попытке свергнуть конституционный строй в 2008-ом году.
Политик находится под подпиской о невыезде.
Комментарии3
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art_ 31 августа 2018 | 12:41
ну, от тюрьмы это не спасает
zemljanka 31 августа 2018 | 12:50
Армении - успеха.
jamba 31 августа 2018 | 12:55
Кочаряна двигает и поддерживает Москва + местные олигархи! Народ, готов разорвать на мелкие клочки;))) Кочарян - это способ старой коррумпированной гвардии (преимущественно "карабахский клан", который сформировался из бывшей "партноменклатуры"), остановить каток, который пустил на них Пашиньян!). Будем посмотреть;))))?