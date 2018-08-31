Президент пока не внес в Госдуму главные поправки, смягчающие пенсионную реформу
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня рабочая группа в Госдуме собралась на обсуждение предложений Владимира Путина, связанных с пенсионной реформой.
Глава государства изложил их в минувшую среду в телеобращении.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 12:36
Обманул?
Народу навешал лапши на уши про "смягчение" пенсионного грабежа, но решил грабить без "смягчения"?
vezdehod 31 августа 2018 | 12:54
Опять царь батюшка КИНУЛ свою карманную Дуру - бросили свои дела. слетелись в свой сарай и - Мимо.
danko1 31 августа 2018 | 12:37
Это не главные поправки, а желание показать себя добреньким, чтобы рейтинг поднять.
Главной поправкой должна быть отмена этого закона и принятие его только тогда, когда экономика будет на подъеме и появятся рабочие места.
А сейчас лучше бы заявление об отставке подал. Но он готов страну уничтожить, а из власти не уйдет.
roony 31 августа 2018 | 12:58
danko1:
Ты полный дебил ?
Путин уйдет когда Абрамовия разрешит.
А пока Абрамович правит этой страной и продает ее по частям то Путин будет в Кремле.
abuvgrobu 31 августа 2018 | 12:38
Затеять геноцид миллионов пожилых людей ради пенсии - ПЕНСИИЩЕ - в 20 тыс. деревянных
через много лет - это мощная, крутейшая реформа в истории России.
balamuto 31 августа 2018 | 12:51
abuvgrobu: Сам то понял, что написал?
Быстро отпишись позитивно по проведению пенсионной реформы и марш в кассу за своими 11.80...а то кассир домой уходит.
vargor 31 августа 2018 | 12:46
Одумайтесь Владимир Владимирович и отмените антинародную пенсионную реформу. И больше никогда не прислушивайтесь к кудринским и прочим советам либеральных эгоистов.
roony 31 августа 2018 | 12:55
Опять всех наепал ?
Он что бухой был по ящику ?
ugas 31 августа 2018 | 13:01
Передумал? От этого хмыря всего можно ожидать, да еще после той околесицы, которую он нес.