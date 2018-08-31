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12:30, 31 августа 2018

До семи человек могли погибнуть при хлопке на заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом

До семи человек могли погибнуть при хлопке на заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что три человека погибли, трое пострадали на оборонном предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает агентство Интерфакс.

Взрыв произошел на заводе имени Якова Свердлова – это предприятие, которое занимается производством взрывчатки. В пресс-службе завода сказали, что в помещении для утилизации произошел хлопок. Территория оцеплена.

Комментарии

10

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mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 12:39


Забавно, что завод назвали именем комуняцкого упыря.
Даже с того света эти черти продолжают уничтожать россиян.

ugas 31 августа 2018 | 12:58

mikhail_spb_: Еще забавнее, что россияне погибают от "хлопка". И кто же это так хлопнул?

tvitov66 31 августа 2018 | 12:59

mikhail_spb_: одним хлопком сразу семерых! До чего могучая наша сверхдержава! А сколько готовое оружие за раз сможет хлопнуть противников нашей стабильности? #такпобедим
«Нас никто не слушал, послушайте сейчас»(с)

putin_itogy 31 августа 2018 | 12:39

Зима, близко..
И Третья мировая война.
Путин человек достаточно приземленный. Он продемонстрировал нам, что величие России он видит в территориальных захватах. Он радуется, что Россию, наконец-то, все стали бояться. Это и есть те два направления, в которых он будет продолжать двигаться.
Первая и Вторая мировые войны начинались в ситуации, когда ни одна из участвующих сторон не считала, что вступает в мировую войну. И в 1914-ом и в 1939-м всем казалось, что речь идет об очередном локальном конфликте.

novirusisch 31 августа 2018 | 12:47

putin_itogy: Ну вот в этом вы ошибаетесь.
И в 1914 и в 1939 всем было ясно, что грядет очень крупный многосторонний конфликт, как минимум в масштабах всей Европы.

glotze7 31 августа 2018 | 12:40

Ув. Редакция, хлопок при котором погибают люди - это взрыв. Называйте вещи своими именами.

mickey 31 августа 2018 | 12:42

Хлопок! Охренели? Охотились на комаров, да перестарались. Хлоп - и семь трупов...

(комментарий скрыт)

zemljanka 31 августа 2018 | 12:47

Соболезнования родным погибших.

benin_papa__ 31 августа 2018 | 12:54

Забавно.
Толковый словарь Ожегова.

хлопок - удар в ладоши.

petrovich_spb 31 августа 2018 | 12:57

Ничего удивительного. Хочешь войны — будь готов погибать.

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