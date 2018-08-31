До семи человек могли погибнуть при хлопке на заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что три человека погибли, трое пострадали на оборонном предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает агентство Интерфакс.

Взрыв произошел на заводе имени Якова Свердлова – это предприятие, которое занимается производством взрывчатки. В пресс-службе завода сказали, что в помещении для утилизации произошел хлопок. Территория оцеплена.