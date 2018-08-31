Один из лучших игроков российского чемпионата голландец Квинси Промес уехал в Севилью

Квинси еще не подписал контракт с испанским клубом, но уже прилетел на Пиренеи и даже побывал на матче Севильи, отметившись снимком в соцсетях. Сегодня он пройдет медосмотр и подпишет личный контракт, который до самого последнего момента и был камнем преткновения в этой истории. Промесу пришлось пойти на понижение зарплаты ради возможности играть в одной Лиге с такими командами, как Реал и Барселона и, попытаться сделать еще один шаг в своей карьере. По сути это его последний шанс.

Спартак получит в качестве компенсации 21 миллион евро – меньше, чем клуб хотел выручить за голландца, но эта сумма поможет компенсировать неучастие клуба в Лиге чемпионов в этом году. Квинси Промес провел в Спартаке четыре года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Чемпионата России, а в 2017 помог Спартаку впервые за 16 лет стать чемпионом страны.

Квинси Промес сыграл за Спартак 133 матча, в которых забил 66 голов и отдал 37 голевых передач.