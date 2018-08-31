На подготовку ребёнка в школе родителям пришлось потратить в среднем больше 20 тысяч рублей. Такие данные опроса приводит Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Почти половина сумму уходит на одежду и обувь, рассказал агентству ТАСС представитель ВЦИОМ Павел Лебедев.

Согласно опросу, при сборе ребёнка в школу с финансовыми трудностями столкнулась каждая вторая семья.