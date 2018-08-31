На подготовку ребёнка в школе родителям пришлось потратить в среднем больше 20 тысяч рублей
На подготовку ребёнка в школе родителям пришлось потратить в среднем больше 20 тысяч рублей. Такие данные опроса приводит Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Почти половина сумму уходит на одежду и обувь, рассказал агентству ТАСС представитель ВЦИОМ Павел Лебедев.
Согласно опросу, при сборе ребёнка в школу с финансовыми трудностями столкнулась каждая вторая семья.
Комментарии3
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pro_hanov 31 августа 2018 | 12:15
У нас всё самое дорогое - детям. Приготовил своих к школе и Уху-ел. Пусть нам Росстат сказки про инфляцию в 3% рассказывает!
alexsokol777 31 августа 2018 | 12:17
pro_hanov:
Кастрюля майданутая, ростат, как и большинство граждан России на тебя болт клал.
И на твою оценку инфляции.
kalimator 31 августа 2018 | 12:27
я собрал ребёнка в школу,
сам пошёл на службу голым.
только шеф наш - олигарх,
он при галстуке, в трусах.