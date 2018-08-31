Роскомнадзор больше не видит оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео»

Компания удалила ссылки на пиратские ресурсы и урегулировала ситуацию с правообладателем.

Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео» нет, заявили в пресс-службе ведомства. Крупнейший российский поисковик еще накануне отчитался об удалении из выдачи ссылок на спорные сайты. Как пояснили в компании, это пришлось сделать, чтобы минимизировать риск блокировки. Однако в «Яндексе» по-прежнему считают требования Роскомнадзора незаконными, поскольку поисковик не может самостоятельно определять, у кого есть права на тот или иной контент. Между тем, в ведомстве также сообщили, что компания сейчас напрямую урегулирует конфликт с «Газпром-медиа».

Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащие холдингу, обратились в суд, требуя от «Яндекса» удалить ссылки на их шоу и сериалы на пиратских ресурсах. В минувший вторник Роскомнадзор дал поисковику три дня на выполнение этих требований. Этот срок истек накануне вечером.

Ранее «Газпром-медиа», «Первый канал» и «Национальная медиа группа» обвинили «Яндекс» в пиратстве и в качестве протеста против позиции компании убрали трансляции своих каналов с главной страницы поисковика.