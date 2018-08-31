Z Архив новостей новости
5 15 6 1602
12:00, 31 августа 2018

Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области

Как сообщает «Интерфакс», по меньшей мере, три человека погибли и трое пострадали.

ЧП случилось на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске. Предприятие занимается выпуском боеприпасов, детонаторов и различной химической продукции. «Новая газета» называет его одним из крупнейших заводов этого профиля в стране. В экстренных службах городах говорят, что утром на производстве произошла нештатная ситуация. В одном из цехов началось возгорание. Источник ТАСС уже заявляет, что был нарушен технологический процесс.

Площадь пожара составляет сейчас 100 квадратных метров. На месте уже работают расчеты специалистов. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности. Собеседники информагентств говорят о трех погибших. Не меньше двух человек пострадали. Еще троих рабочих сейчас ищут спасатели.

В июле в социальных сетях появилась информация о сильном взрыве в помещении завода Свердлова. Чиновники позже объяснили, что что в одном из цехов рухнула стена.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 31 августа 2018 | 12:10

А чё там у хохлов,портяноиды начинайте выть)))

dorin1987 31 августа 2018 | 12:14

ura_123: Это оборонку РФ так распирает от величия режима царька РФ? Или от вливания бюджета? Или от гордости за победы и сражения с врагами режима царька РФ?

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 12:17

dorin1987: ... аварии на военных предприятиях бывают во всём мире ... хоть на них и Самые Мощные системы безопасности устанавливают ...

grigol331 31 августа 2018 | 12:27

johnbmw: аварии на военных предприятиях бывают во всём мире
____
но не все они одинаково полезные.

dorin1987 31 августа 2018 | 12:36

johnbmw: /бывают во всём мире ... / - Но не на самых скрепанутых и православнутых предприятиях РФ! Это все враги!

lenin3 31 августа 2018 | 12:16

ura_123: вролгоградский тракторный,наши дни https://rutube.ru/video/451346d9ff162402288ee63b08a2d3ac/

romka4488 31 августа 2018 | 12:29

ura_123: на хохлов уже давно насрать))

ura_123 31 августа 2018 | 12:36

romka4488: Конечно ромка,конечно! А ты ромка в курсе что кабзон родом с хохломы?

romka4488 31 августа 2018 | 12:40

ura_123: Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в селе Хохлома.И причем тут Кабзон ?

tonight 31 августа 2018 | 12:57

ura_123: romka4488: Он был родом с Донецка а сейчас эта не признанная территория между рашей и Украиной. Раша не хочет Донецк официально присоединить себе и отдать Украине тоже не хочет. Вот и мается ДНР как г---о в проруби.

johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 12:12

Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших ....

gadbatat 31 августа 2018 | 12:57

johnbmw:
эти ребята делали снаряды которыми убивают украинцев, сирийцев, африканцев... раша экспортирует смерть и разрушения. никаких соболезнований.

(комментарий скрыт)

opiatnovyi63 31 августа 2018 | 12:19

Не та мультяшная ракета, не имеющая аналогов , полетела не туда куда надо?

putin_itogy 31 августа 2018 | 12:19

Довоевались..
Арсеналы набивают.
Начиняют шрапнелью снаряды целыми днями, как в горячие деньки 1943 года.
Великий Вождь готовит операцию багратион.

glotze7 31 августа 2018 | 12:54

putin_itogy: Чет, похоже, вождь будет не спокойно на лафете ехать, а на держаке лопаты скакать.

Самое обсуждаемое

Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 98 6 12330 24.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 178 6 29903 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 124 6 10514 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 100 6 8756 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 16909 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 871 6 113127 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как Украина демонстрировала, что не боится России Самую масштабный в истории страны парад вооруженных сил и техники власти приурочили к 100-летию государственности. Что на нём показали?...

5 153 6 28056 24.08
Kполитика, украина, общество, власть, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 76 6 9943 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 49 6 6457 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 536 6 76668 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 51 6 7428 26.08
Блоги

Наталья Поклонская: Сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на её природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани…

5 192 6 28598 08:14
Kпенсии, власть, государство, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 98 6 14850 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17499 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 11230 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бизнес модель 90-х «фирма-однодневка» жива. А журналисты нет Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тысячи евро…

5 244 6 40716 30.08
Kходорковский, журналистика, финансы, трагедии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении американских виз Об этом заявляют в Генконсульстве нашей страны в Хьюстоне…

5 8 6 13249
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 128506 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 120 6 16909 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 191 6 359021 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 76 6 106619 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220224
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3638044

Сегодня в эфире