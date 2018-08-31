Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области
Как сообщает «Интерфакс», по меньшей мере, три человека погибли и трое пострадали.
ЧП случилось на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске. Предприятие занимается выпуском боеприпасов, детонаторов и различной химической продукции. «Новая газета» называет его одним из крупнейших заводов этого профиля в стране. В экстренных службах городах говорят, что утром на производстве произошла нештатная ситуация. В одном из цехов началось возгорание. Источник ТАСС уже заявляет, что был нарушен технологический процесс.
Площадь пожара составляет сейчас 100 квадратных метров. На месте уже работают расчеты специалистов. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности. Собеседники информагентств говорят о трех погибших. Не меньше двух человек пострадали. Еще троих рабочих сейчас ищут спасатели.
В июле в социальных сетях появилась информация о сильном взрыве в помещении завода Свердлова. Чиновники позже объяснили, что что в одном из цехов рухнула стена.
Комментарии15
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ura_123 31 августа 2018 | 12:10
А чё там у хохлов,портяноиды начинайте выть)))
dorin1987 31 августа 2018 | 12:14
ura_123: Это оборонку РФ так распирает от величия режима царька РФ? Или от вливания бюджета? Или от гордости за победы и сражения с врагами режима царька РФ?
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 12:17
dorin1987: ... аварии на военных предприятиях бывают во всём мире ... хоть на них и Самые Мощные системы безопасности устанавливают ...
grigol331 31 августа 2018 | 12:27
johnbmw: аварии на военных предприятиях бывают во всём мире
____
но не все они одинаково полезные.
dorin1987 31 августа 2018 | 12:36
johnbmw: /бывают во всём мире ... / - Но не на самых скрепанутых и православнутых предприятиях РФ! Это все враги!
lenin3 31 августа 2018 | 12:16
ura_123: вролгоградский тракторный,наши дни https://rutube.ru/video/451346d9ff162402288ee63b08a2d3ac/
romka4488 31 августа 2018 | 12:29
ura_123: на хохлов уже давно насрать))
ura_123 31 августа 2018 | 12:36
romka4488: Конечно ромка,конечно! А ты ромка в курсе что кабзон родом с хохломы?
romka4488 31 августа 2018 | 12:40
ura_123: Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в селе Хохлома.И причем тут Кабзон ?
tonight 31 августа 2018 | 12:57
ura_123: romka4488: Он был родом с Донецка а сейчас эта не признанная территория между рашей и Украиной. Раша не хочет Донецк официально присоединить себе и отдать Украине тоже не хочет. Вот и мается ДНР как г---о в проруби.
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 12:12
Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших ....
gadbatat 31 августа 2018 | 12:57
johnbmw:
эти ребята делали снаряды которыми убивают украинцев, сирийцев, африканцев... раша экспортирует смерть и разрушения. никаких соболезнований.
opiatnovyi63 31 августа 2018 | 12:19
Не та мультяшная ракета, не имеющая аналогов , полетела не туда куда надо?
putin_itogy 31 августа 2018 | 12:19
Довоевались..
Арсеналы набивают.
Начиняют шрапнелью снаряды целыми днями, как в горячие деньки 1943 года.
Великий Вождь готовит операцию багратион.
glotze7 31 августа 2018 | 12:54
putin_itogy: Чет, похоже, вождь будет не спокойно на лафете ехать, а на держаке лопаты скакать.