Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области

Как сообщает «Интерфакс», по меньшей мере, три человека погибли и трое пострадали.

ЧП случилось на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске. Предприятие занимается выпуском боеприпасов, детонаторов и различной химической продукции. «Новая газета» называет его одним из крупнейших заводов этого профиля в стране. В экстренных службах городах говорят, что утром на производстве произошла нештатная ситуация. В одном из цехов началось возгорание. Источник ТАСС уже заявляет, что был нарушен технологический процесс.

Площадь пожара составляет сейчас 100 квадратных метров. На месте уже работают расчеты специалистов. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности. Собеседники информагентств говорят о трех погибших. Не меньше двух человек пострадали. Еще троих рабочих сейчас ищут спасатели.

В июле в социальных сетях появилась информация о сильном взрыве в помещении завода Свердлова. Чиновники позже объяснили, что что в одном из цехов рухнула стена.