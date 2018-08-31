Церемония прощания с Иосифом Кобзоном начнётся в концертном зале имени Чайковского в воскресенье в 10 часов утра. Она продлится до часу, затем артиста похоронят на Востряковском кладбище, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на аппарат Госдумы.

Певец и депутат скончался накануне в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.