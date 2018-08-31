В Европейском университете в Петербурге сменился ректор

Им стал Вадим Волков. О своём назначении бывший проректор вуза профессор Института проблем правоприменения, который работает при Европейском университете, сообщил на своей странице в Фэйсбуке.

Учебное заведение считается одним из лучших частных учебных заведений в России. 2 года назад Европейский университете лишился лицензии по итогам внеплановых проверок. После этого было несколько безуспешных попыток получить новую лицензию. Кроме того, вуз выселили из здания, которое он занимал больше 20 лет. В начале августа Европейскому университету удалось получить новую лицензию на образовательную деятельность.