Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом фигурантку дела «Седьмой студии» Софью Апфельбаум до 19 октября
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом фигурантку дела «Седьмой студии» Софью Апфельбаум до 19 октября. Решение приняла судья Елена Ленская. По мнению следователей, Апфельбаум по-прежнему может скрыться, оказать давление на свидетелей и попытаться уничтожить доказательства, сообщает агентство Интерфакс.
Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег. Срок следствия продлён также до 19 октября. Ранее в СК говорили, что расследование близится к концу.
Комментарии5
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balamuto 31 августа 2018 | 11:42
Апфельбаум эта одна из 140 000 000 человек, которая при удобном случае не упустила возможность своровать у государства так же как и все...но не всем предоставляется эта возможность, о чем они сильно мечтают и грезят...
platonnekafrin 31 августа 2018 | 11:53
Домашний арест - привычная форма существования для многих россиян. Тут главное, чтоб не в казенном доме.
ivfn 31 августа 2018 | 12:26
platonnekafrin:
/Тут главное, чтоб не в казенном доме.//
Немножко не так.
Вас морят голодом дней 20,потом заводят в комнату ,где стол накрыт по полной программе:рябчики ,ананасы ,севрюжка ИТД. НО!!! все это под стеклянным колпаком. Так же и домашний арест,все есть ,но.....
Кстати
Деньги воровала, да. Но вину отрицаю (с) Софья Апфельбаум
motooppic 31 августа 2018 | 12:01
театральных воровитых гнид к ногтю прижали... Демократически одобряем!
ivfn 31 августа 2018 | 12:06
motooppic:
Деньги воровала, да. Но вину отрицаю (с) Софья Апфельбаум
МОЛОДЦА!!!!!!!