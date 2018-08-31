Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом фигурантку дела «Седьмой студии» Софью Апфельбаум до 19 октября. Решение приняла судья Елена Ленская. По мнению следователей, Апфельбаум по-прежнему может скрыться, оказать давление на свидетелей и попытаться уничтожить доказательства, сообщает агентство Интерфакс.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег. Срок следствия продлён также до 19 октября. Ранее в СК говорили, что расследование близится к концу.