В Подмосковье мужчина ранил ножом двух полицейских

Это произошло в городе Дзержинский, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службе столичного Управления МВД. Там говорят, что в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине в городском парке.

Сотрудники ППС прибыли на задержание этого человека, которым оказался ранее судимы житель Волгоградской области. Он оказал сопротивление и ранил полицейских Один из пострадавших госпитализирован.