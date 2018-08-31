В Подмосковье мужчина ранил ножом двух полицейских
Это произошло в городе Дзержинский, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службе столичного Управления МВД. Там говорят, что в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине в городском парке.
Сотрудники ППС прибыли на задержание этого человека, которым оказался ранее судимы житель Волгоградской области. Он оказал сопротивление и ранил полицейских Один из пострадавших госпитализирован.
Комментарии13
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balamuto 31 августа 2018 | 11:37
Россия вышла на третье место по числу смертей от употребления алкогольных напитков.
Впереди, Китай и Индия.
navsegda 31 августа 2018 | 12:00
balamuto: Нужно смотреть не общее число , а процент , в Китае и Индии человеков больше , по процентам или на 100 тыс.населения Россия несомненно лидер
vezdehod 31 августа 2018 | 12:13
Видимо нарушили покой отдыхающих граждан.
y3emen1 31 августа 2018 | 11:40
оккупанты достали местных партизан?
sasass 31 августа 2018 | 11:40
Народ неадекватен , только власть адекватна...
timber_head 31 августа 2018 | 11:56
Больше всего умиляет что при задежжании ГРУППОЙ вооруженных огнестрельным оружием сотрудников ОДНОГО рецедивиста с ножом ДВОЕ сотруднико ранены. Ну просто охрененный профессионализм у наших "правоохранителей"
irinakingsize1 31 августа 2018 | 12:00
timber_head: Ну так они тренируются по большей части на детишках и старичках на митингах.
timber_head 31 августа 2018 | 12:02
irinakingsize1: Угу. А разминаться предпочитают пивком и водочкой. Причем - на халяву.
timber_head 31 августа 2018 | 12:44
irinakingsize1: Кстати, становится понятным, почему у нас такая толпа ментов, а шпаны на улицах один черт все равно море. Если на КАЖДОГО выпившего дебошира нужна ГРУППА сотрудников из которых ДВОЕ потом отправляются в госпиталь... Ну что уж тут скажешь... "Наша служба и опасна и трудна. И чего-то абсолютно не видна"
grigol331 31 августа 2018 | 12:48
timber_head:
Эх, если бы рецидивист был бабкой, то ты, мужик, даже не представляешь, что бы они с ним сделали.
grigol331 31 августа 2018 | 12:48
timber_head:
Эх, если бы рецидивист был бабкой, то ты, мужик, даже не представляешь, что бы они с ним сделали.
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 12:03
Лучше полицейским не ездить по вызовам ...
irinakingsize1 31 августа 2018 | 12:05
Чета, у меня складывается впечатление, что народ как-то недолюбливает правоохранителей. И чем дальше, тем сильнее. А ведь как они стараются народ любить и беречь, аж только палки свистят над головами-бжик-бжик,бжик-бжик и наручники: бряк-бряк, бряк-бряк, и по пяткам: стук-стук, стук-стук....
allasc 31 августа 2018 | 12:11
голодный просто мужик..... кушать хочет