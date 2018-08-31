Сотрудники Следственного комитета России вернулись из Центральной Африки, где расследовали убийство съёмочной группы

Сотрудники Следственного комитета России вернулись из Центральной Африки, где расследовали убийство российской съёмочной группы. Об этом сообщает РИА. Сведений о каких-либо результатах их работы пока нет.

Российские журналисты погибли в Центральноафриканской республике в конце июля.