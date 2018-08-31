Сотрудники Следственного комитета России вернулись из Центральной Африки, где расследовали убийство съёмочной группы
Сотрудники Следственного комитета России вернулись из Центральной Африки, где расследовали убийство российской съёмочной группы. Об этом сообщает РИА. Сведений о каких-либо результатах их работы пока нет.
Российские журналисты погибли в Центральноафриканской республике в конце июля.
Комментарии11
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prostovanya 31 августа 2018 | 11:37
"Сведений о каких-либо результатах их работы пока нет".
Результатов нет, вот и всё.
vezdehod 31 августа 2018 | 12:11
Результат один - их расстреляли , но они не скажут кто.
sokal123 31 августа 2018 | 11:44
Заметали следы преступления. Это и есть расследование.
sasass 31 августа 2018 | 11:52
Для формальности съездили - они и так все заранее знали...
delovoy_podolsk 31 августа 2018 | 11:57
Результат их работы налицо: опухшие от пьянки рожи.
irinakingsize1 31 августа 2018 | 11:57
Будет примерно следующее: поймали какого-то смуглого дяденьку с украденной аппаратурой журналистов на местном рынке.Вот он и убил, подлец!
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 12:06
irinakingsize1: @ поймали какого-то смуглого дяденьку с украденной аппаратурой журналистов на местном рынке @
не-а - украденная аппаратура 800.000 стОит (крепких деревянных рублей или долларов США - неважно) - такой куш ЧВК Уткина так просто не отдаст - либо выкупай у них, либо герои будут сниматься с автоматами на фоне трупов и алмазов и постить в соц.сетях
karachenkov1 31 августа 2018 | 12:11
как говорил в лесу бастрыкин замглавреду новой газеты, сам тебя убью и сам буду расследовать
pomeranche 31 августа 2018 | 12:23
Вопрос на пресс-конференции (если состоится) следственного комитета
Вопрос: Что случилось с журналистами в ЦАР
Ответ: их убили. Следствие закончено. Забудьте
cypher 31 августа 2018 | 12:34
Хм...вот что странно. Их даже не то что там не убили, а похоже даже и не ограбили.
Ну вот не думаю, что в СК есть люди, опытнее чем Джемаль. Вон в Подмосковье на 2 полицейских напали.... А там, в ЦАР, пострашнее чем в Подмосковье будет. Уж скорее на Кадыровку похоже...
И ведь вернулись же без потерь, видимо. Вот что странно, на самом деле.
jetsam 31 августа 2018 | 13:02
да они мельдоний в упор не видят - какое там, нафиг, расследование.
тут у кремля немцова кокнули. дык они ни заказчика ни организатора...
да они на вопрос "не в амперах ли измеряется сила тока" с пяти попыток не ответят...