Три человека погибли и трое пострадали в результате взрыва на оборонном предприятии в Нижегородской области
По предварительным данным, три человека погибли и трое пострадали в результате взрыва на оборонном предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс».
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Согласно предварительной информации, это произошло в цехе по производству аммонала, который представляет собой разновидность промышленной взрывчатки. После взрыва на заводе имени Якова Свердлова в Дзержинске начался пожар.
Комментарии9
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theklimoff 31 августа 2018 | 11:36
Раз в год даже палка стреляет...
cattt 31 августа 2018 | 11:37
Ружье висящее в первом акте на сцене, в третьем акте должно обязательно выстрелить.
banyi3 31 августа 2018 | 11:38
Фейк мелковый, но для Эха и это приятно )
ostapbey 31 августа 2018 | 11:46
banyi3: а ты не переживай.. тебе вечером Симонян покажет как в Париже наступили на ногу выходке из Иваново.
А Захарова прочитает ноту протеста. С оркестром хлопальщиков в студии.
Все будет по твоему.
Даже.
ura_123 31 августа 2018 | 11:55
banyi3: Дружок,уже и в новостях канала Россия сказали,а у тебя всё фейк)))
y3emen1 31 августа 2018 | 11:44
уже во втором городе с чисто чекистским названием непорядок
sasass 31 августа 2018 | 11:45
Контрафактная продукция используется на оборонных предприятиях РФ....другого выхода нет - шабаш наступает....
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 12:00
В России ощущается острая нехватка аммонала ...
poluputing 31 августа 2018 | 12:23
Хорошо, может в Лугандон в сентябре меньше взрывчатки завезут