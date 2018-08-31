По предварительным данным, три человека погибли и трое пострадали в результате взрыва на оборонном предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс».



Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Согласно предварительной информации, это произошло в цехе по производству аммонала, который представляет собой разновидность промышленной взрывчатки. После взрыва на заводе имени Якова Свердлова в Дзержинске начался пожар.