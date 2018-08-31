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11:00, 31 августа 2018

Мария Шарапова вышла в третий круг открытого чемпионата США по теннису

Шарапова обошлась двумя сетами в поединке против румынки Сораны Кырсти, но матч продолжался без десяти минут два часа. Соперницы совершили одинаковое количество невынужденных ошибок, но Шарапова выиграла больше мячей активными ударами. Кроме того она неплохо подавала и выглядела довольно свежо. В третьем круге Маше предстоит встретится с чемпионкой Ролан Гаррос прошлого года Елены Остапенко из Латвии. В этом году она ее уже обыгрывала на турнире в Риме. Д 
арья Касаткина не смогла пробиться в следующий круг. В матче против белорусской теннисистки Александры Саснович Давабыла ен похожа не себя – ни одного эйса, 11 двойных ошибок и 5 проигранных своих подач. По сути не получилось ничего. Неудача может стоить Касаткиной нескольких позиций в рейтинге, поскольку в прошлом году она дошла в Нью-Йорке до четвертого круга

Вслед за первой ракеткой турнира Симоной Халеп, проиграла и вторая. Датчанка Каролин Возняцки закончила выступление на турнире после поражения от украинки Леси Цуренко.

Комментарии

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trans 31 августа 2018 | 11:14

Шарапова с трудом обыграла теннисистку из девятой десятки. В следующем круге отлетит, к бабке не ходи, соперница будет посильнее, из второй десятки.

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