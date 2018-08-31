Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы в США

Таким образом социальная сеть хочет снизить уровень дезинформации и спекуляций, которые имеют целью оказать влияние на политические процессы в стране.

Публиковать сообщения с политической рекламой в Twitter в скором будущем смогут только пользователи, которые прошли сертификацию, а именно подтвердили свою личность и доказали, что находятся в США, говорится в блоге соцсети. Причем такие публикации будут иметь специальную маркировку – она позволит пользователям видеть, кто именно заказал рекламу. Сообщения такого характера в аккаунтах, которые не прошли сертификацию, будут удалять. Основная цель этих мер, подчеркивают в Twitter,– сделать прозрачным размещение рекламы, которая призвана повлиять на мнение людей при реализации их избирательного права или по законодательным вопросам национального значения.

Напомню, что американские власти неоднократно обвиняли Россию во попытке оказать влияние на политические процессы в США, в том числе через соцсети. В начале года в Twitter заявили о том, что выявили почти 4 тысячи аккаунтов, через которые действовала так называемая «фабрика троллей». Она, как утверждается, была одним и инструментов Кремля по вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Новые правила размещения политической рекламы в Twitter вступят в силу в конце сентября. Изменения коснутся только США.