Германия выдала России уроженца Кабардино-Балкарии, который, как считают в ФСБ, воевал в Сирии на стороне террористов. Об этом со ссылкой на спецслужбы сообщает агентство ТАСС. По данным ФСБ, прежде чем уехать в Сирию, этот человек оказывал помощь бандподполью – террористической организации «Имарат Кавказ»*, деятельность которой в России запрещена.

«Имарат Кавказ» – запрещенная в России террористическая группировка