В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия

В ведомстве заявили, что команда политика Алексея Навального продемонстрировала непрофессионализм, поскольку не учла целый ряд показателей, среди которых сезонность закупок, расходы, связанные с проведением экспертизы продовольствия и доставка товара. В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона.

В недавнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорилось, что цены, по которым Росгвардия закупает продукты, выросли в 2 – 3 раза. Это произошло после заключения нового контракта компанией, которая, как считают в ФБК, связана с окружением премьера Дмитрия Медведева.