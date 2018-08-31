В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия
В ведомстве заявили, что команда политика Алексея Навального продемонстрировала непрофессионализм, поскольку не учла целый ряд показателей, среди которых сезонность закупок, расходы, связанные с проведением экспертизы продовольствия и доставка товара. В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона.
В недавнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорилось, что цены, по которым Росгвардия закупает продукты, выросли в 2 – 3 раза. Это произошло после заключения нового контракта компанией, которая, как считают в ФБК, связана с окружением премьера Дмитрия Медведева.
Комментарии9
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slash80 31 августа 2018 | 11:09
,"Пятерочке" тоже надо поднять цены до такого уровня . Не ну а что ...сезонность , экспертиза ... ну и там другие факторы . Типо попрошайки у входа . Бабки злые в зале ну и т.д.
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 11:11
Зная коррупционную сущность воровской вертикали, смешно читать заявления ворья из нацгвардии.
Только зомбированные тупые совки могут верить заявлениям о честности госчиновников.
kapkina 31 августа 2018 | 11:12
Пусть опубликуют факты и опровержение.
sapiens17 31 августа 2018 | 11:16
kapkina: "Чушь муть компот" - стандартные факты от команды Медведева и не только.
darkshadownet_ 31 августа 2018 | 11:12
В Росгвардии забыли упомянуть старинные торгашеские сссровские "аргументы" - усушка - утряска! ))
В остальном бред сивой кобылы - повышение в 3 раза!
danmestari 31 августа 2018 | 11:12
"В ведомстве заявили, что команда политика Алексея Навального продемонстрировала непрофессионализм, поскольку не учла целый ряд показателей, среди которых" стоимость элитной недвижимости и дорогих автомобилей, а также размер банковских вкладов и прочие имущественные показатели руководящего состава росгвардии.
banyi3 31 августа 2018 | 11:13
Анальный делает всё правильно! 24 год не за горами, пиндосам надо на кого то ставить, детишки подрастут... И всё реально!
ludvig14 31 августа 2018 | 11:15
Получается, что на прилавки магазинов продукты попадают без всяких экспертиз качества?
А если поставщик один, зачем постоянные экспертизы?
ansata 31 августа 2018 | 11:17
Опубликуйте накладные за последний год, что воздух то сотрясать? Языком молоть всяк умеет. Факты господа гвардейцы! Факты!