В Стамбуле проходит встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем
В Стамбуле в эти минуты проходит встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Официально повестка встречи не оглашалась, но в церковных кругах уверены, что в центре внимания окажется вопрос об автокефалии Украинской православной церкви.
Межцерковный диалог анонсирован как встреча, на которой обсуждаться будут «двусторонние вопросы, представляющие интерес». Меж тем ключевая тема сейчас это вопрос о самоуправлении Украинской православной церкви. В УПЦ Московского патриархата раньше называли автокефалию угрозой безопасности для государства и будущего единства Церкви на Украине. Патриарх Кирилл называл попытки отмежевания украинского православия от московского патриархата путем к «катастрофе общеправославного масштаба». Дело в том, что в апреле текущего года президент Украины Петр Порошенко попросил патриарха Варфоломея предоставить Украинской церкви автокефалию. Главы поместных православных церквей выступили против идеи, а в мае в константинопольский патриархат было передано 60 тысяч подписей украинских верующих, выступивших против идеи создания поместной Церкви на Украине. В июле делегация для обсуждения спорного вопроса делегация Константинопольской церкви посетила Москву.
Предыдущая встреча Кирилла и Варфоломея состоялась два года назад в преддверии Критского собора, от участия в котором РПЦ затем отказалась.
Комментарии5
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banyi3 31 августа 2018 | 11:08
Тема идиотическая, решение ясно до заседания)
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 11:09
Отделение украинских попов от московских - это лишь вопрос времени.
Украина всё дальше уходит от России.
neyexo 31 августа 2018 | 11:12
Варфоломей - бывший турецкий военнослужащий
В Турции признается лишь как патриарх ("патрик") района Фенер, где когда-то жили греки-фанариоты. Греков осталось меньше тысячи и кадров для патриархата не хватает.
Основная кормовая база - церкви в США, которые причислили себя к этому патриархату.
snamor 31 августа 2018 | 11:13
Каталония вон тоже отсоединиться хочет, но ктож ее отпустит.
andrii1979 31 августа 2018 | 11:13
Киев - центр православия Руси! По-вашему, если Крым в Россию- это справедливость, то Автокефалия УПЦ - это высшая справедливость.