В Стамбуле проходит встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем

В Стамбуле в эти минуты проходит встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Официально повестка встречи не оглашалась, но в церковных кругах уверены, что в центре внимания окажется вопрос об автокефалии Украинской православной церкви.

Межцерковный диалог анонсирован как встреча, на которой обсуждаться будут «двусторонние вопросы, представляющие интерес». Меж тем ключевая тема сейчас это вопрос о самоуправлении Украинской православной церкви. В УПЦ Московского патриархата раньше называли автокефалию угрозой безопасности для государства и будущего единства Церкви на Украине. Патриарх Кирилл называл попытки отмежевания украинского православия от московского патриархата путем к «катастрофе общеправославного масштаба». Дело в том, что в апреле текущего года президент Украины Петр Порошенко попросил патриарха Варфоломея предоставить Украинской церкви автокефалию. Главы поместных православных церквей выступили против идеи, а в мае в константинопольский патриархат было передано 60 тысяч подписей украинских верующих, выступивших против идеи создания поместной Церкви на Украине. В июле делегация для обсуждения спорного вопроса делегация Константинопольской церкви посетила Москву.

Предыдущая встреча Кирилла и Варфоломея состоялась два года назад в преддверии Критского собора, от участия в котором РПЦ затем отказалась.