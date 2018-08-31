Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарии, сбежавшего в 2013 к террористам в Сирию
Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарии, сбежавшего в 2013 к террористам в Сирию. Об этом сообщает РИА со ссылкой на ФСБ.
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Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарии, сбежавшего в 2013 к террористам в Сирию. Об этом сообщает РИА со ссылкой на ФСБ.
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Комментарии2
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polsan 31 августа 2018 | 10:49
Жители Кабардино-Балкарии не знают арабский так как сирийцы и сирийскую "легенду он не выучил" , вот его и вычислили!
Может он просто хотел в Германию попасть, а не на войну?! ) Но в РФ ему уже не светит это доказать! )
sasass 31 августа 2018 | 11:12
Теперь его перевербуют и обратно отправят...