СКР не подтверждает версию о взрыве на борту самолёта президента Польши, который разбился в 2010 году

Следственный комитет России не подтверждает версию о взрыве на борту самолёта президента Польши, который разбился в 2010 году. Об этом заявила представитель СК Светлана Петренко.

Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и российские следователи, пришёл Межгосударственный авиационный комитет. Ранее в Министерстве обороны Польши заявили, что причиной крушения мог стать теракт.