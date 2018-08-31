СКР не подтверждает версию о взрыве на борту самолёта президента Польши, который разбился в 2010 году
Следственный комитет России не подтверждает версию о взрыве на борту самолёта президента Польши, который разбился в 2010 году. Об этом заявила представитель СК Светлана Петренко.
Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и российские следователи, пришёл Межгосударственный авиационный комитет. Ранее в Министерстве обороны Польши заявили, что причиной крушения мог стать теракт.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 10:37
Ничего удивительного.
К каким выводам им приказали придти, к таким и пришли.
kottigr1 31 августа 2018 | 10:38
mikhail_spb_:
- Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
cattt 31 августа 2018 | 11:02
kottigr1: Просеку перед ВВП надо было вырубить, высота снижения было задана правильно, но деревья имеют свойство расти, во президентский борт и зацепился за березу.
luger_max_otto 31 августа 2018 | 10:45
А какие основания верить любым заявлениям СКР? Название у него и то из анекдота произошло:
- В углу скребет мышь...
- Марьиванна, а кто такой СКР???
kazlevich1949 31 августа 2018 | 10:45
Да кто-то с земли лайнеру метров на 20 - 40 опустил глиссаду, вот он "доверчивый" такой в потёмках и уткнулся в землю...
tvitov66 31 августа 2018 | 11:00
kazlevich1949: согласно Википедии на борту Тушек сей модели было целых 2 высотомера + собственная РЛС, так что они бы сие сразу просекли
Пилотажно-навигационное оборудование включает: автоматическая бортовая система управления АБСУ-134 или бортовая система управления БСУ-3П, курсовая система КС-8, автомат углов атаки, скольжения и перегрузок АУАСП-15КР. Доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-013-134, система сигнализации опасного сближения ССОС.
БСУ-3П состоит из автопилота АП-6ЕМ-3П, пилотажно-навигационной системы «Путь-4МПА» и автомата триммирования АТ-2. Система АБСУ-134 состоит из автопилота АП-134, системы траекторного управления СТУ-134, автомата тяги АТ-5 и аппаратуры ухода на второй круг.
Барометрическе приборы в кабине экипажа — комбинированный указатель скорости КУС-730/1100, высотомер ВМ-15К, вариометры ВАР-30М и ВАР-75М, высотомер-футомер УВИД-30-15К.
Так что ИМХО без ПЗРК не обошлось
andreyoo 31 августа 2018 | 11:06
tvitov66: согласно Википедии на борту Тушек сей модели было целых 2 высотомера + собственная РЛС, так что они бы сие сразу просекли
--- Ничто не может спасти от простого человеческого идиотизма.
kazlevich1949 31 августа 2018 | 11:11
tvitov66: "Все это верно, да, верно, да. Бумага научно написана правильно, все, все хорошо. Так это с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали...
andreyoo 31 августа 2018 | 10:59
В Польше, т.н. комиссии во главе с Мацеревичем (не помню, он все еще их министр обороны или уже нет) сколько только версий не перепробовали:
- искусственный туман
- ракета
- вакуумная бомба привязанная к березе
- теракт от бомбы спрятанной на борту еще Сталиным
- ...
Это не считая версий про контрольные выстрелы в голову, которыми агенты НКВ... бррр!... КГ... бррр! ФСБ добивали раненых.
Ни одну из версий они доказать так и не смогли. Но наши либеральные каждые раз с энтузиазмом верят.
Да сами поляки обстебывали эти комиссии, уже и они устали. А у наших либералов энтузиазм не угасает. Служба-с!
tvitov66 31 августа 2018 | 11:10
У-мы-ны-Й, если поляки не правы, то почему им не возвращают остатки их гос.собственности? Чего может проще - пусть сами убедятся как ошибались! Из конца в конец есть международное законодательство в области расследования авиационных происшествий
sg98 31 августа 2018 | 11:02
Если отдать обломки сейчас поленьям, то завтра же в ООН будут махать ими с трибуны. А обломки будут все в дырах от немецких пистолетов, со следами коктелей Молотова (с приложеным рецептом за подписью самого Маршала) и измазанные Новичком и полонием..
tvitov66 31 августа 2018 | 11:13
sg98: вы это исходя из нашего скреПОНОСного опыта вещуете? И чо, везде ТАК способны врать?