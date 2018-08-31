У Роскомнадзора больше нет претензий к Яндексу
Об этом ведомство сообщило по итогам проверки. В Роскомнадзоре пояснили, что оснований для блокировки сервиса Яндекс-видео теперь нет.
Ранее несколько каналов, которые входят в холдинг Газпром-медиа, подали серию исков против Яндекса. Поисковик обвинили в том, что он показывает в выдаче пиратские ресурсы, где размещён контент медиа-холдинга. Роскомнадзор по требованию Мосгорсуда пообещал заблокировать сервис Яндекс-видео к вечеру четверга, если компания не уберёт пиратские ссылки. В Яндексе назвали решение незаконным, однако ссылки удалили и при этом отметили, что в числе удалённых может быть и контент, размещённый самим правообладателем. Решение удалить ссылки в компании объяснили тем, что иначе была бы ограничена работа всего сайта.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 31 августа 2018 | 10:46
Как бы у конторы нет претензий к своей же интернет-помойке. Страна- спектакль...
kottigr1 31 августа 2018 | 10:49
vilingrad: Крысиная возня...