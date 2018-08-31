У Роскомнадзора больше нет претензий к Яндексу

Об этом ведомство сообщило по итогам проверки. В Роскомнадзоре пояснили, что оснований для блокировки сервиса Яндекс-видео теперь нет.

Ранее несколько каналов, которые входят в холдинг Газпром-медиа, подали серию исков против Яндекса. Поисковик обвинили в том, что он показывает в выдаче пиратские ресурсы, где размещён контент медиа-холдинга. Роскомнадзор по требованию Мосгорсуда пообещал заблокировать сервис Яндекс-видео к вечеру четверга, если компания не уберёт пиратские ссылки. В Яндексе назвали решение незаконным, однако ссылки удалили и при этом отметили, что в числе удалённых может быть и контент, размещённый самим правообладателем. Решение удалить ссылки в компании объяснили тем, что иначе была бы ограничена работа всего сайта.