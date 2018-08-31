В Алтайском крае настоятеля храма задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фигурантом уголовного дела стал священник Храма Богоявления Господня в селе Черемное. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.