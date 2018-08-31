В Алтайском крае настоятеля храма задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
В Алтайском крае настоятеля храма задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Фигурантом уголовного дела стал священник Храма Богоявления Господня в селе Черемное. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Комментарии22
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drgonish 31 августа 2018 | 10:33
Не обошлось ли там без внедрения провокатора из ФСБ?
kottigr1 31 августа 2018 | 10:36
drgonish: Исповедь:
- Не воровал ли чего?
- Да, воровал.
- Насиловал ?
- Было дело..
- Убивал ?
- Всяко бывало..
- А жену бил?
- Да, бил.
- А пакости соседям делал?
- Да, делал.
- Может, и постов не соблюдал?
- Упаси Бог! Что я - нехристь, что ли?!
kottigr1 31 августа 2018 | 10:36
drgonish: Исповедь:
- Не воровал ли чего?
- Да, воровал.
- Насиловал ?
- Было дело..
- Убивал ?
- Всяко бывало..
- А жену бил?
- Да, бил.
- А пакости соседям делал?
- Да, делал.
- Может, и постов не соблюдал?
- Упаси Бог! Что я - нехристь, что ли?!
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 11:01
kottigr1:
Фигурантом уголовного дела стал священник Храма Богоявления Господня в селе Черемное, который обвиняет задержавших его в оскорблении чувств верующих
kottigr1 31 августа 2018 | 11:06
archibald_dandy_esquire: Менты поганые служат антихристу.. Ведь даже Он сказал : «плодитесь и размножайтесь».. Батюшка лишь был в процессе исполнения святой заповеди..
maximv 31 августа 2018 | 10:37
drgonish: Что вы хотите от священника РПЦ? Просвещения и любви? Их нет у него.
cattt 31 августа 2018 | 10:47
maximv: Если Грозовского не лишили сана, развратника-совратителя, то за изнасилование Одной, РПЦ и усом не поведет.
provincial49 31 августа 2018 | 11:02
maximv: Вы не правы. Слуга Господень девочку и просветил, и отлюбил, и, даже, освятил своими чреслами
luger_max_otto 31 августа 2018 | 10:42
Без высокой духовности точно не обошлось.
boooben 31 августа 2018 | 10:48
Он просто подарил ей свой благодатный огонь вместе с факелом.
nag 31 августа 2018 | 10:38
В среду послушаем комментарий Глебыча.
sab171 31 августа 2018 | 10:41
nag: опять, да на его любимый мозоль
terens 31 августа 2018 | 10:39
Но за что. Он же ничего неправославного не сделал?..
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 10:40
Это же постсоветский настоятель, что с него взять?
drgonish 31 августа 2018 | 10:45
evgeny_biolog:
В смысле, после СССР он обрел свободу?
dwon 31 августа 2018 | 10:42
Бесы попутали. Отмолит грехи. Сажать зачем?
noxepy_88 31 августа 2018 | 11:01
dwon: Очень просто же. Чтоб другим не повадно было.
provincial49 31 августа 2018 | 10:58
Настоятель Храма Богоявления Господня (!), очевидно, хотел наглядно объяснить юной прихожанке процесс непорочного зачатия, но промахнулся...
stichirichi 31 августа 2018 | 11:06
Александр Глебович, Вам в копилочку, хотя там в копилочке то, места не осталось - факт
izleningrada 31 августа 2018 | 11:08
Поп урод, но прошу заметит, что его арестовали.
putin_itogy 31 августа 2018 | 11:15
Скрепы.
Проклятые! :)))
И под рясой, стоит..
Особенно когда ты, в кресте,
и без трусов..
nemez1 31 августа 2018 | 11:17
что то, из всегда на Руси: он грамоте не выучил, но перепортил всех.