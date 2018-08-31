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10:30, 31 августа 2018

В Алтайском крае настоятеля храма задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Алтайском крае настоятеля храма задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фигурантом уголовного дела стал священник Храма Богоявления Господня в селе Черемное. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Комментарии

22

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drgonish 31 августа 2018 | 10:33

Не обошлось ли там без внедрения провокатора из ФСБ?

kottigr1 31 августа 2018 | 10:36

drgonish: Исповедь:
- Не воровал ли чего?
- Да, воровал.
- Насиловал ?
- Было дело..
- Убивал ?
- Всяко бывало..
- А жену бил?
- Да, бил.
- А пакости соседям делал?
- Да, делал.
- Может, и постов не соблюдал?
- Упаси Бог! Что я - нехристь, что ли?!

kottigr1 31 августа 2018 | 10:36

drgonish: Исповедь:
- Не воровал ли чего?
- Да, воровал.
- Насиловал ?
- Было дело..
- Убивал ?
- Всяко бывало..
- А жену бил?
- Да, бил.
- А пакости соседям делал?
- Да, делал.
- Может, и постов не соблюдал?
- Упаси Бог! Что я - нехристь, что ли?!

archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 11:01

kottigr1:
Фигурантом уголовного дела стал священник Храма Богоявления Господня в селе Черемное, который обвиняет задержавших его в оскорблении чувств верующих

kottigr1 31 августа 2018 | 11:06

archibald_dandy_esquire: Менты поганые служат антихристу.. Ведь даже Он сказал : «плодитесь и размножайтесь».. Батюшка лишь был в процессе исполнения святой заповеди..

maximv 31 августа 2018 | 10:37

drgonish: Что вы хотите от священника РПЦ? Просвещения и любви? Их нет у него.

cattt 31 августа 2018 | 10:47

maximv: Если Грозовского не лишили сана, развратника-совратителя, то за изнасилование Одной, РПЦ и усом не поведет.

provincial49 31 августа 2018 | 11:02

maximv: Вы не правы. Слуга Господень девочку и просветил, и отлюбил, и, даже, освятил своими чреслами

luger_max_otto 31 августа 2018 | 10:42

Без высокой духовности точно не обошлось.

boooben 31 августа 2018 | 10:48

Он просто подарил ей свой благодатный огонь вместе с факелом.

nag 31 августа 2018 | 10:38

В среду послушаем комментарий Глебыча.

sab171 31 августа 2018 | 10:41

nag: опять, да на его любимый мозоль

terens 31 августа 2018 | 10:39

Но за что. Он же ничего неправославного не сделал?..

evgeny_biolog 31 августа 2018 | 10:40

Это же постсоветский настоятель, что с него взять?

drgonish 31 августа 2018 | 10:45

evgeny_biolog:

В смысле, после СССР он обрел свободу?

(комментарий скрыт)

dwon 31 августа 2018 | 10:42

Бесы попутали. Отмолит грехи. Сажать зачем?

noxepy_88 31 августа 2018 | 11:01

dwon: Очень просто же. Чтоб другим не повадно было.

provincial49 31 августа 2018 | 10:58

Настоятель Храма Богоявления Господня (!), очевидно, хотел наглядно объяснить юной прихожанке процесс непорочного зачатия, но промахнулся...

stichirichi 31 августа 2018 | 11:06

Александр Глебович, Вам в копилочку, хотя там в копилочке то, места не осталось - факт

izleningrada 31 августа 2018 | 11:08

Поп урод, но прошу заметит, что его арестовали.

putin_itogy 31 августа 2018 | 11:15

Скрепы.
Проклятые! :)))
И под рясой, стоит..
Особенно когда ты, в кресте,
и без трусов..

nemez1 31 августа 2018 | 11:17

что то, из всегда на Руси: он грамоте не выучил, но перепортил всех.

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