Питерский Зенит вышел в групповой этап Лиги Европы, несмотря на поражение от норвежского Мольде. Уфа не проиграла Глазго Рейнджерз, но продолжить борьбу в турнире не сможет.



Уфимцы поставили себя в затруднительное положение в самом начале встречи, пропустив гол после удара из-за штрафной. В ответ им нужно было забивать три и они сделали все, чтобы именно так и случилось. На 32 минуте Дмитрий Сысуев сравнял счет. Уфа продолжала атаковать и создавать моменты. Хозяева нанесли по воротам в три раза больше ударов, чем гости, попадали в штанги и перекладину, но больше голов в этом матче не было. Ничья 1:1 позволила Рейнджерз вернуться в Европу впервые после своего банкротства. Тренер Зенита Сергей Семак приберег ведущих футболистов на воскресный матч со Спартаком, но и это не помешало гостям открыть счет. Мяч в сетку после штрафного добил игрок сборной России Далер Кузяев, однако после этого питерцам пришлось отбиваться, более того Мольде был близок к тому, чтобы перевести матч в овертайм. Новрежцы забили два мяча и могли забить спасительный третий. Зенит заканчивал матч с пятью защитниками и отстоял нужный счет 1:2.

В групповом этапе Лиги Европы сыграют три российских клуба – Краснодар, Спартак и Зенит. Жеребьевка групп состоится сегодня.