В США опубликовали расшифровку разговора Бориса Ельцина с Билом Клинтоном о Владимире Путине
Первый президент России в беседе называет причины выбора «преемника» и называет Путина «демократом», который продолжит «линию Ельцина».
Расшифровка телефонных разговоров российского и американского лидеров опубликована на сайте библиотеки Билла Клинтона. Первая из бесед датирована 8 сентября 1999 года. Ельцин рассказывает Клинтону, что тот вскоре встретится с и.о. премьер-министра Владимиром Путиным и кратко знакомит своего коллегу с персоной «преемника», признаваясь, что решил доверить страну в руки этого человека. По признанию Ельцина, он «на тот момент не мог найти ни одного подходящего кандидата, наткнулся на него, изучил его биографию, интересы и знакомства». В разговоре с Биллом Клинтоном Ельцин охарактеризовал Владимира Путина как «демократа, жесткого и надежного человека внутренним стержнем».
В диалоге Ельцин предположил, что народ поддержит Путина как кандидата на выборах в 2000-м году. Публично о своей поддержке Путину Ельцин объявил в телеобращении за месяц до беседы с тогдашним главой Белого дома. Во время личной встречи с Клинтоном 19 ноября 99-го Ельцин не высказывал и тени сомнения в победе Путина, прямо называя его «преемником».
Судя по стенограмме, в беседе с Ельциным Бил Клинтон поделился и первыми впечатлениями о Путине, сказав, что тот «очень умен».
Комментарии46
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putin2018 31 августа 2018 | 10:05
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kryimzdick 31 августа 2018 | 10:07
putin2018: Как было у Гоголя про Чичикова: "надул, как надул"
ltvjrhfn2 31 августа 2018 | 10:11
хорьки, теперь вы видите как демократично решал вопросы ваш вечно трезвый светоч демократии?
art_ 31 августа 2018 | 10:12
ltvjrhfn2: т.е. нормальное общение - это когда либо тебе лижут пятки, либо ты кому-то?
balamuto 31 августа 2018 | 10:22
Самое главное, семья Ельцыных спит спокойно.Преемник обещание выполнил на все 100.
art_ 31 августа 2018 | 10:23
balamuto: так кто же выбрал путина и продолжает это делать уже лет 20?
vikwlad 31 августа 2018 | 10:41
"Бил Клинтон поделился и первыми впечатлениями о Путине, сказав, что тот «очень умен»."
Ошибся Клинтон.
sab171 31 августа 2018 | 10:51
art_: походу "забугорище", да и Нагиев в последнее время все намикает, намикает а он то бесплатно не кукарекает.
cattt 31 августа 2018 | 10:58
art_: КГБ сделало Ельцыну такое предложение, от которого он не мог отказаться, видимо досье на него было убойным.
art_ 31 августа 2018 | 11:07
cattt: а почему в таком случае не примаков? и почему ельцин не мог отказать фсб, начальника которого он сам назначал, а перед этим убирал, и не одного, а многих? что за конспирология?
kryimzdick 31 августа 2018 | 10:18
ltvjrhfn2: кто в жизни НИКОГДА не ошибался. Тем более, в таком возрасте, с такими болезнями. В таком стрессе. Да, Ельцин совершил ошибку.
art_ 31 августа 2018 | 10:19
kryimzdick: т.е. народ не выбирал путина, а примаков с лужковым его не поддержали и даже примкнули к нему, хотя были против ельцина? немного логики не мешает
kryimzdick 31 августа 2018 | 10:19
Только Ельцин ошибся насчет Путина 1 раз, а мы его выбирали 4 раза.
vilingrad 31 августа 2018 | 10:15
kryimzdick: Теперь этот внутренний стержень поддерживает прямую кишку Российской Федерации. Выбрали так выбрали:)
sharko_2 31 августа 2018 | 10:44
vilingrad:
И глистов, обитающих в ней.
kottigr1 31 августа 2018 | 10:08
putin2018: Получается, что Путин - агент Госдепа ?
Не удивительно.. Ведь при нем в России растет только его рейтинг.. Главный утилизатор страны.
nalix 31 августа 2018 | 10:07
Не просто умен. Криминальный талант.
protoukrop 31 августа 2018 | 10:45
nalix: Оперативник питерской братвы внедрился, и втерся в доверие к старому алкоголику.
poluputing 31 августа 2018 | 10:59
protoukrop: с его навыками обмануть больного старичка ничего не стоило
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 10:08
Ельцин не мог случайно "наткнуться" на будущего нацдилера, ему его подсунули и убедили в надёжности.
В одном он не ошибся - нацдилер оказался действительно жёстким.
kottigr1 31 августа 2018 | 10:13
mikhail_spb_: Ельцин не мог случайно "наткнуться" на будущего нацдилера, ему его подсунули и убедили в надёжности..
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Подумайте лучше о том.. Кто подсунул российскому народу самого Ельцина ? .. Путин и Ельцин - это продукт одной очень опытной в подобных делах организации, непрерывно существующей в России с 20 декабря 1917 г.
art_ 31 августа 2018 | 10:17
kottigr1: почему-то примаков с лужковым легко примкнули к "ставленнику" своего врага, хотя до этого жестко шли против ельцина и хотели сами стать у руля. где логика?
sharko_2 31 августа 2018 | 10:55
art_:
У каждого гомо есть скелеты в шкафу, а копии скелетов мордорских "политиков" - в шкафах гебни.
art_ 31 августа 2018 | 11:09
sharko_2: начальников фсб ельцин менял, как перчатки, как впрочем и всяких других министров. не нужно конспирологии - это бессмысленно
art_ 31 августа 2018 | 10:15
mikhail_spb_: именно что наткнулся. потому что до этого долго на кого ставил - и тебе немцов, и черномырдин., и степашин... или считаете. что лужков с примаковым были бы лучше для страны? а ведь это была альтернатива
democ 31 августа 2018 | 10:17
mikhail_spb_: Получилось всё как по Шукшину... "Мал клоп, да вонюч" ("Они сражались за Родину")
utax 31 августа 2018 | 11:18
Имеено НАЦДИЛЛЕР или даже НАЦКИЛЛЕР
democ 31 августа 2018 | 10:11
"Линия" имеет два конца. Один - туда, другой - обратно.
pravdatut 31 августа 2018 | 10:21
Есть черты характера, которые приведут РФ и его самого к финишу, аналогично германскому.
grazschdanin 31 августа 2018 | 10:22
Там так всё демократичненько в этом разговоре: Клинтон спрашивает типа - кто победит на выборах? А ЕБН ему - ну вот Путин и победит!
cromwel 31 августа 2018 | 10:23
Вот вам и Ельцинская демократия. Сам пахвна назначил. А либерасты нам по ушам ездят про свободу в ельцинские времена. Такое же уродство как и сейчас
blahovdav 31 августа 2018 | 10:45
cromwel: Вот вам и Ельцинская демократия. Сам пахвна назначил. А либерасты нам по ушам ездят про свободу в ельцинские времена. Такое же уродство как и сейчас\\\ А свинопут мне не подскажет: :был ли хоть один назначенец гитлера, который был порядочным человеком?? перефразирую:мог ли скот назначить не скота своим преемников\м?? По вашему-ЕБН вор и подонок, назначил честного и порядочного?? Бу-га-га...
hermannhesse456 31 августа 2018 | 10:52
blahovdav: xoxложопая макака, чо там у вас?
yralez 31 августа 2018 | 10:23
Спецоперация по внедрению чекиста удалась.
irinakingsize1 31 августа 2018 | 10:24
\\Судя по стенограмме, в беседе с Ельциным Бил Клинтон поделился и первыми впечатлениями о Путине, сказав, что тот «очень умен».\\
Мдаааа...Мнение человека, который не нашел другого места, кроме как Овальный кабинет, посношаться со стажеркой, нам, конечно, очень важно.Но, замечу, стажерка оказалась умнее. Может, заслушаем ее мнение?
lager23 31 августа 2018 | 10:31
Алкаш наломал дров и отправился в преисподнюю.... там ему и место!
idaforever 31 августа 2018 | 10:31
это чтобы приподнять падающий рейтинг Пу?
типа раз Клинтон сказал Пу очень умен - так оно и есть
Да только Клинтон не живет в России при Пу
bond000007 31 августа 2018 | 10:32
Самым талантливым провидцем во всей этой мерзкой истории стал гениальный В, Шенднрович, помните "Куклы"? 2000-й год - "Крошка Цахес" (история Путина от начала до конца)
irinakingsize1 31 августа 2018 | 10:34
Есть более интересные моменты в расшифровке.Например:
\\Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. \\
Наткнулся или Березовский наткнул, сейчас уже не так важно. Важно, что Ельцин внимательно изучил досье, т.е. знал и об окончании карьеры в ФСБ, и о "Сырье в обмен на продовольствие" и прочих шалостях в рамках службы в Мэрии и на просторах тогдашнего Петербурга и остался очень доволен, несмотря на уголовные дела на шефа своего протеже, заведенные, как пишут, не без участия самого Ельцина.
И шо главное: не ошибся-первый же указ ограждает Ельцина и его родню от любого преследования и гарантирует дальнейшее безбедное существование. Как радостно, когда люди находят друг друга: демократ демократа, любитель денежек любителя денежек и т. д.
kuz_sib 31 августа 2018 | 10:37
это тот самый компромат?
dwon 31 августа 2018 | 10:46
Из Путина такой же демократ, какой и из Ельцина. А уж либералы оба так это не в сказке сказать.
hermannhesse456 31 августа 2018 | 10:55
dwon: тем не менее - оба они и либерасты и демократы, что бы вам там не мерещилось.
neyexo 31 августа 2018 | 10:48
Стержень внутри?
jamba 31 августа 2018 | 11:04
Это лишний раз подтверждает, что бывший "секретарь обкома", был человеком недалеким. )))) Но, внешне фактурным, экцентричным (мог подирижировать немецким оркестром пожарных, к примеру!;); заложить за воротник; пострелять из танков в собственный парламент; начать войну на собственной территории. В общем, по российским меркам, царского формата был человек;)))))))))))))))))))))))))
samkos 31 августа 2018 | 11:04
Это была самая большая ошибка Ельцина.
utax 31 августа 2018 | 11:14
Ни хрена ни стержня. Лакей услужливый и лицемер бесстыжий.