В США опубликовали расшифровку разговора Бориса Ельцина с Билом Клинтоном о Владимире Путине

Первый президент России в беседе называет причины выбора «преемника» и называет Путина «демократом», который продолжит «линию Ельцина».

Расшифровка телефонных разговоров российского и американского лидеров опубликована на сайте библиотеки Билла Клинтона. Первая из бесед датирована 8 сентября 1999 года. Ельцин рассказывает Клинтону, что тот вскоре встретится с и.о. премьер-министра Владимиром Путиным и кратко знакомит своего коллегу с персоной «преемника», признаваясь, что решил доверить страну в руки этого человека. По признанию Ельцина, он «на тот момент не мог найти ни одного подходящего кандидата, наткнулся на него, изучил его биографию, интересы и знакомства». В разговоре с Биллом Клинтоном Ельцин охарактеризовал Владимира Путина как «демократа, жесткого и надежного человека внутренним стержнем».

В диалоге Ельцин предположил, что народ поддержит Путина как кандидата на выборах в 2000-м году. Публично о своей поддержке Путину Ельцин объявил в телеобращении за месяц до беседы с тогдашним главой Белого дома. Во время личной встречи с Клинтоном 19 ноября 99-го Ельцин не высказывал и тени сомнения в победе Путина, прямо называя его «преемником».

Судя по стенограмме, в беседе с Ельциным Бил Клинтон поделился и первыми впечатлениями о Путине, сказав, что тот «очень умен».