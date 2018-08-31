В Хабаровском крае задержали трёх полицейских по подозрению в пытках водителя «Почты России»

По версии следствия, водитель перевозил между двумя сёлами посылки и пенсии. Когда он прибыл к месту назначения, выяснилось, что пропал мешок, в котором были 5 миллионов рублей. Полицейские начали проверку. Чтобы получить от водителя признательные показания, сообщают следователи, полицейские вывезли его в лес и избили, а затем пытали электрошокером.

Сотрудник «Почты России» вину не признал. Через несколько дней местные жители нашли мешок с деньгами на дороге и вернули его, сообщает сайт Медиазона.