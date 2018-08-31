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10:00, 31 августа 2018

В Хабаровском крае задержали трёх полицейских по подозрению в пытках водителя «Почты России»

По версии следствия, водитель перевозил между двумя сёлами посылки и пенсии. Когда он прибыл к месту назначения, выяснилось, что пропал мешок, в котором были 5 миллионов рублей. Полицейские начали проверку. Чтобы получить от водителя признательные показания, сообщают следователи, полицейские вывезли его в лес и избили, а затем пытали электрошокером.

Сотрудник «Почты России» вину не признал. Через несколько дней местные жители нашли мешок с деньгами на дороге и вернули его, сообщает сайт Медиазона.

Комментарии

10

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kottigr1 31 августа 2018 | 10:06

Полицейские пытались узнать когда придет им посылка с Алиэкспресс.. ?

mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 10:10


Вот так идёшь себе по нищей глубинке, а кругом мешки с миллионами валяются.
Прекрасно работает "почта России".

sab171 31 августа 2018 | 10:47

mikhail_spb_: а то, когда дороги в колдобинах, авто почты- ГАЗ-51, водитель - полупьяный парень на деревне, в кабине шесть девок, деньгам только место в кузове.

prostovanya 31 августа 2018 | 10:10

Мусорам очень хотелось этот мешок поделить, видимо...
А водитель - расп...яй полный.

irinakingsize1 31 августа 2018 | 10:20

Господа, мы с вами видим, что пытки бывают совершенно по разным мотивам:
__"Лодку шатал"
__Бабки
__Не умею раскрутить интеллектуально, ибо у самого интеллекта ноль, зато надежно
__В охоточку
__Начальник приказал
И т.д.
Думаю, и медальки должны быть разными и выход на пенсию , и сама пенсия. Давайте все-таки учитывать КПД!

yralez 31 августа 2018 | 10:27

irinakingsize1: бьют, значит любят народ.
За любовь им и доплачивают пенсиями, окладами, стажем, льготами и властью.

cromwel 31 августа 2018 | 10:20

Странно что водитель не признал вину. А найденный мешок менты бы потом раздербанили пополам. Да еще звездочки получи ли бы.
А нам говорят что пытки это еденичный случай.

yralez 31 августа 2018 | 10:25

Вначале полицаи, затем вертухаи......затем опять так же.

Остановки не будет...

evgeny_biolog 31 августа 2018 | 10:49

А тех, кто их задержал, в чём подозревают?

stichirichi 31 августа 2018 | 11:09

Дядя Стёпа - милиционер, нет не слышали...а вот дядя мент - нелюдь, где-то было;)

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