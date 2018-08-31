В Хабаровском крае задержали трёх полицейских по подозрению в пытках водителя «Почты России»
По версии следствия, водитель перевозил между двумя сёлами посылки и пенсии. Когда он прибыл к месту назначения, выяснилось, что пропал мешок, в котором были 5 миллионов рублей. Полицейские начали проверку. Чтобы получить от водителя признательные показания, сообщают следователи, полицейские вывезли его в лес и избили, а затем пытали электрошокером.
Сотрудник «Почты России» вину не признал. Через несколько дней местные жители нашли мешок с деньгами на дороге и вернули его, сообщает сайт Медиазона.
Комментарии10
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kottigr1 31 августа 2018 | 10:06
Полицейские пытались узнать когда придет им посылка с Алиэкспресс.. ?
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 10:10
Вот так идёшь себе по нищей глубинке, а кругом мешки с миллионами валяются.
Прекрасно работает "почта России".
sab171 31 августа 2018 | 10:47
mikhail_spb_: а то, когда дороги в колдобинах, авто почты- ГАЗ-51, водитель - полупьяный парень на деревне, в кабине шесть девок, деньгам только место в кузове.
prostovanya 31 августа 2018 | 10:10
Мусорам очень хотелось этот мешок поделить, видимо...
А водитель - расп...яй полный.
irinakingsize1 31 августа 2018 | 10:20
Господа, мы с вами видим, что пытки бывают совершенно по разным мотивам:
__"Лодку шатал"
__Бабки
__Не умею раскрутить интеллектуально, ибо у самого интеллекта ноль, зато надежно
__В охоточку
__Начальник приказал
И т.д.
Думаю, и медальки должны быть разными и выход на пенсию , и сама пенсия. Давайте все-таки учитывать КПД!
yralez 31 августа 2018 | 10:27
irinakingsize1: бьют, значит любят народ.
За любовь им и доплачивают пенсиями, окладами, стажем, льготами и властью.
cromwel 31 августа 2018 | 10:20
Странно что водитель не признал вину. А найденный мешок менты бы потом раздербанили пополам. Да еще звездочки получи ли бы.
А нам говорят что пытки это еденичный случай.
yralez 31 августа 2018 | 10:25
Вначале полицаи, затем вертухаи......затем опять так же.
Остановки не будет...
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 10:49
А тех, кто их задержал, в чём подозревают?
stichirichi 31 августа 2018 | 11:09
Дядя Стёпа - милиционер, нет не слышали...а вот дядя мент - нелюдь, где-то было;)