Центробанк создаст «черный список» клиентов, которые помогают хакерам

Таким образом регулятор хочет помочь банкам снизить риски несанкционированного вывода денег.

Выявлять нарушителей будут сами банки. Как следует из опубликованного Центробанком проекта указания, если кредитная организация заподозрит, что перевод со счета клиента осуществляется без его ведома, она должна будет известить об этом регулятора, а также передать ему все данные, которые позволят идентифицировать компании и физлица, через счета которых киберпреступники выводят похищенные средства. Их Центробанк будет заносить в так называемую базу дропперов, а затем проинформирует об этом другие банки. Кредитные организации должны установить пособникам мошенников ограничение на перевод денег и снятие наличных.

Однако эксперты, опрошенные «Коммерсантом», опасаются, что в «черный список» будут попадать и добросовестные клиенты, которые могли и вовсе не знать, что через их счета выводят чужие средства. Механизма реабилитации для таких клиентов пока не предусмотрены. Однако в ЦБ уверяют, что постараются «максимально снизить риски ошибочного занесения в базу таких клиентов».

Проект указания Центробанка, регламентирующий создание «черного списка», был принят в рамках закона по защите средств клиентов от хищений. Норма вступит в силу в конце сентября.