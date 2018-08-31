Продюсеры и руководители нескольких телевизионных холдингов обратились к министру культуры

Они просят Владимира Мединского сохранить команду Государственного Фонда кино. Как сообщает газета «Ведомости», обращение подписали 20 человек. Среди них Константин Эрнст, Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, а также Алексей Учитель. Накануне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о новой версии Устава Фонда кино, который даёт Министерству культуры больше полномочий по контролю за организацией.

По данным источников издания, систему управление изменили по предложению министра Мединского. По официальной версии, это необходимо, чтобы повысить ответственность Минкульта за бюджетные средства, которые получает Фонд. Источники «Ведомостей» уверены, что Мединский попросит правительство сменить директора.