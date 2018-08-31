Национальный проект «Экология» подорожал более чем в 4 раза
Национальный проект «Экология» подорожал более чем в 4 раза. Вместо полутора триллионов на него собираются потратить 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на последнюю редакцию проекта документа. Из него следует, что расходы выросли за счёт внедрения экологичных технологий.
Финансировать программу будет в основном бизнес.
Комментарии4
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kottigr1 31 августа 2018 | 09:36
Неужели в РФ ещё что-то растет, кроме рейтингов Путина !?
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 09:40
Распилят эти триллионы, но никаких "экологичных технологий" так и не внедрят.
Зато у госчиновников появятся новые дворцы, замки, виллы и угодья.
democ 31 августа 2018 | 09:44
Так свалки то у нас получается "золотые". Пилите, Шура, пилите...
vikwlad 31 августа 2018 | 09:48
"Финансировать программу будет в основном бизнес."
Финансирование по принуждению?