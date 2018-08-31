Национальный проект «Экология» подорожал более чем в 4 раза. Вместо полутора триллионов на него собираются потратить 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на последнюю редакцию проекта документа. Из него следует, что расходы выросли за счёт внедрения экологичных технологий.

Финансировать программу будет в основном бизнес.